Bohumínští se mimochodem po svém pátečním vítězství v Heřmanicích nechali slyšet, že by Dětmarovicím docela i přáli, protože v případě jejich výhry to v neděli v Bohumíně bude souboj prvního s druhým. A stane se.

„Však se na nás Bohumínští byli podívat. Sledovali nás už ve Vítkovicích. Taky se na ně těšíme,“ ujistil trenér Dětmarovic Josef Jadrný, který mohl do hry konečně nasadit i uzdraveného Tomáše. Naskočil i Hrtánek, i když z donucení.

„Po faulu na Leibla ve vápně jsme ho museli střídat. Bohužel jsme nařízenou penaltu nedali, a pak ani druhou po faulu na Staška,“ kroutil hlavou Jadrný.

Pokutové kopy zatím jeho týmu v nové sezoně nejdou. Ve Vítkovicích ji neproměnil právě Staško, takže tentokrát si míč na penaltový puntík postavil Ciku a rovněž nedal. Dalším neúspěšným exekutorem byl pak R. Macko.

Jadrnému ale vyšlo střídání, když poslal na plac Řapka a ten jediným gólem zápasu rozhodl. „Tušili jsme, že to bude o jednom gólu. Oba celky hrály v bloku a organizovaně. Pro všechny bylo náročné se probít do nějaké šance. Oproti utkání ve Vítkovicích, kde jsme měli několik tutovek, to byl diametrální rozdíl,“ porovnával Jadrný, jehož potěšila nula vzadu.

„Čisté konto proti tak silnému soupeři se cení, a výhra pak dvojnásob,“ pochvaloval si kouč Dětmarovic.

SK Dětmarovice – BFK Frýdlant n. O. 1:0 (0:0)

Branka: 77. Řapek. Rozhodčí: Novák – Svoboda, Liška. ŽK: 4:4. Diváci: 195.

Dětmarovice: Majerczyk – Václavek, MackDonald, Leibl (33. Hrtánek), K. Skoupý – Jež (79. J. Uher), Ciku, Holec, R. Macko – Tomáš (67. Řapek), Staško (90. Moskál). Trenér: Jadrný.