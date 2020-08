Na prahu nové sezony divize (skupiny F) netrpělivě přešlapují béčko Karviné, Bohumín, Havířov a Dětmarovice.

Celou přípravu směřovaly fotbalové Dětmarovice k novému hernímu stylu, chtěly hru postavit na Martinu Berešíkovi, jenže ten jim čerstvě oznámil, že pracovně odjíždí do Lucemburska. „Jsem z toho rozpačitý. Samozřejmě rozumím tomu, že má nabídku, která se asi neodmítá, jenže my máme teď šibeniční termín na to všechno překopat. Náhradu za Martina v týmu totiž nemáme, že by jeho roli převzal někdo jiný,“ mračí se před úvodním vákopem nové sezony trenér mužstva Josef Jadrný.

Proto se nejspíš Dětmarovice vrátí k poctivé defenzivě, herní styl bude muset být jiný než v přípravě. „Tím, že nám odešel i rychlostní typ Martin Macko, musíme zvolit jiný systém. Asi ne tak líbivý, ale účelný,“ pokrčil rameny Jadrný.

Macko odešel do Stonavy a nebyl sám. Spolu s ním tam šli také Škuta a gólman Stach. A protože z pracovních důvodů dočasně přerušil kariéru i brankář Kotrla, zůstaly Dětmarovice bez gólmana. „Máme dva nové, Krystian Majerczyk je z Polska, ale chytal už za Petrovice, z Frýdku-Místku přišel mladý Martin Sikora,“ doplnil Jadrný.

Slovo mladý je na místě. Dětmarovice po letech řádně omladily svou sestavu. „Jsou tady kluci do jedenadvaceti let, třeba Alexandr Holec z Baníku, Daniel Jež z Třince. Z akademie Baníku přišel Filip Madecki,“ vypčítává mladé talenty Jadrný.

Potěšil jej aspoň příchod Pavla Moskála. „S Michalem Tomášem byli v regionální německé lize, oba už jsou zpět, věřím, že pomohou,“ dodává Jadrný. Hodně si slibuje i od Elvista Cika, dalšího expetrovického borce, který už s týmem od jara trénuje. Naopak možnost příchodu Tomáše Mičoly, která visela ve vzducu, padla. Je totiž v Opavě u mládeže. „Obávám se, že podobné plejery, kteří u nás v poslední době hrávali, si teď nějaký čas stejně nebudeme moci dovolit,“ říká upřímně Jadrný s odkazem na omezené finanční možnosti, které má v koronavirové krizi většina klubů.

Kádr Dětmarovic

Brankáři: Krystian Majerczyk, Martin Sikora

Obránci: Tomáš Hrtánek, Pavel Moskál, Karel Skoupý, John MackDonald, Alexandr Holec, Jan Uher

Záložníci: Elvist Ciku, David Egri, René Macko, Daniel Jež, Jiří Valoch, Zdeněk Zach, Martin Václavek

Útočníci: Daniel Řapek, Jan Staško, Michal Tomáš, Filip Madecki

Trenér: Josef Jadrný, vedoucí mužstva: Josef Štěpánek