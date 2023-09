/FOTOGALERIE/ To se děly věci! Nad Vítkovicemi dvakrát vedli, od 67. minuty měli na hřišti dokoonce početní převahu, přesto fotbalisté Havířova doma nevyhráli. Nedělní zápas 6. kola divize F nakonec skončil remízou 2:2. Jeho závěr byl pořádně vyhrocený, v nastavení šli předčasně do kabiny dva hráči Indiánů a na tribunu trenér Ostravanů. Celkem bylo uděleno sedm žlutých (2:5) a čtyři červené karty (2:2).

Zápas 6. kola divize F MFK Havířov - MFK Vítkovice 2:2. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

„Chtěli jsme udělat důležitý krok a potvrdit čtyři venkovní body domácím vítězstvím. Bohužel se nám to nepodařilo a z tohoto pohledu je to ztráta,“ mrzel havířovského trenéra Miroslava Matušoviče nesplněný nedělní cíl.

„Nevím, jestli se na nás třeba neprojevil i náročný týden a hlavně středeční utkání v Opavě, které podle mě bylo velmi fyzicky náročné,“ připomenul výhru 3:0 minulou neděli v Bruntále a remízu 0:0 ve Velkých Hošticích s opavským „béčkem“. „Nebyla to katastrofa, ale takové utahané. Nepozdávaly se mi některé individuální výkony, a tak logicky nemohl být dobrý ani ten týmový,“ vysvětlil kouč Havířova.

Všechny góly padly v neděli v prvním poločase. Havířov šel do vedení už 5. minutě zásluhou Hellera. Vítkovický Palej srovnal ve 28. minutě, ale o šest minut později po druhé trefě Hellera to bylo 2:1 pro Indiány. Těsně před přestávkou pak domácího Majerczyka překonal Ndior. Na další branky čekaly tři stovky fanoušků marně.

„Jestli jsme předchozí utkání zvládli takticky na výbornou, tak o dnešku se to říct nedá. Hlavně pasáž, kdy jsme nedokázali využít dvacetiminutovou přesilovku. Přišlo mi, že nám to paradoxně víc ublížilo než pomohlo,“ vrátil se Miroslav Matušovič k vyloučení vítkovického Agby v 67. minutě za druhý faul.

„Místo, abychom to hráli rychle od nohy z jedné strany na druhou a tím soupeře roztrhali, unavili a udělali tlak do vápna, tak jsme to hráli pomalu a ještě středem, kde to bylo zhuštěné,“ nevěřícně kroutil hlavou kouč Indiánů.

„Najednou jako by hráči zpanikařili a chtěli to rozhodnout okamžitě. Všichni chtěli dávat unáhlené finální přihrávky, tím docházelo ke spoustě zbytečných ztrát a ty nás dostávaly dolů,“ poznamenal. „Vím, že není úplně jednoduché hrát do plných, ale my to prostě nezahráli tak, jak by se mělo, i z tohoto důvodu jsme dnes zaváhali.,“ dodal Miroslav Matušovič.

V nastavení Havířov navíc přišel o dva hráče. V 90+2. minutě Michalek v přerušené hře odkopl míč mimo trávník, za což viděl druhou žlutou kartu. O dvě minuty později pak hlavní rozhodčí Vlk ukončil potyčku o balon v přerušené hře domácího Kocemby s vítkovickým trenérem Motyčkou tím, že oba vyloučil.

Divize F – 6. kolo:

MFK Havířov – MFK Vítkovice 2:2 (2:2)

Branky: 5. a 34. Heller – 28. Palej, 42. Ndior. Rozhodčí: Vlk - Svoboda, Tvardek. ŽK: Kocemba, Michalek – Agbo, Nieslanik, Tamajka, Motyčka (trenér), Richtár. ČK: 90+2: Michalek, 90+4. Kocemba – 67. Agbo, 90+4. Motyčka (trenér). Diváci: 300.

MFK Havířov: Majerczyk - Kisza, Michalčák, Kocemba - Michalek, Podešva, Ciku, Jež, Míra (85. Kaniok) - Heller, Piękoś (85.Ukuta). Trenér: Miroslav Matušovič.

MFK Vítkovice: Mrozek - Matejov, Agbo, Tamajka, Burgo - Palej - Richtár, Olawunmi (85. Eke), Nieslanik (69. Widura), Enebi (78. Gaži) - Ndior. Trenér: Martin Motyčka.