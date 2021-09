„Bylo to kvalitní, vyrovnané a bojovné utkání. Jsme rádi, že jsme ho zvládli, Vítkovice jsou totiž dobře organizované. Každopádně jsme byli o něco lepší a zaslouženě jsme vyhráli,” uvedl pro Deník bohumínský trenér Martin Špička.

Jenžě Vítkovice o pár minut později snížily a vrátily se do hry. Ostravští měli i několik dalších nadějných šancí, Kodeš už ale druhý gól nepustil a Bospor se tak v tabulce vyhoupl na osmé místo - právě před Vítkovice.

Vítkovice letos doma ještě nebodovaly a nezměnily to ani proti Bohumínu. Bospor se dostal do vedení zásluhou Ptáčka už v devatenácté minutě a po hodině hry dával na 2:0 Hanus.

Bohumínské fotbalisty zavedl víkendový divizní program do Vítkovic. A Bospor si domů přivezl všechny body.

