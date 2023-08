/FOTOGALERIE/ Začátek této sezony se fotbalistům Havířova nevydařil. V divizi F zatím odehráli tři zápasy, ze kterých mají jeden bod za remízu v 1. kole v Šumperku (1:1). Naposledy padli v neděli doma s Vratimovem 0:1.

Zápas 4. kola divize F Havířov - Vratimov 0:1. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

„Tahhle porážka mi příjde krutá. Hlavně za první poločas si myslím, že si kluci nezasloužili prohrát. Hráli jsme, tlačili jsme na soupeře, vytvářeli si šance, ale ta naše koncovka…,“ označil havířovský trenér Miroslav Matušovič největší problém svého týmu.

Jedinou branku nedělního utkání inkasovali Indiáni ve 37. minutě. „Koncovka je to, co nás teď nejvíc trápí. My prostě nedáme gol, i když si příležitostí vytváříme dost a z různých pozic. Když ale nedáš gol, jednoduše nemůžeš pomýšlet na vítězství,“ konstatoval zkušený kouč po druhé porážce v sezoně.

Předtím Havířov neuspěl doma s Polankou nad Odrou (1:2). „Samozřejmě, že děláme i jiné chyby a neřešíme vše správně tak, jak by se mělo, ale tohle bude vždy,“ poznamenal Miroslav Matušovič, fotbalový mistr s Baníkem Ostrava a Spartou Praha.

„Druhý poločas hodnotit nebudu, protože to už nebylo o fotbale. Byl rozkouskovaný se spoustou faulů na obou stranách, více se stálo než hrálo,“ připomenul domácí trenér, že devět z celkového počtu deseti žlutých karet bylo uděleno po přestávce. Vratimov jich v duelu dostal sedm, všechny ve druhé půli a šest z nich v rozmezí 81. až 95. minuty, kdy se ze všech sil snažili uhájit jednogólový náskok.

V tabulce jsou Indiáni po 4. kole se skóre 2:4 na 13. místě, ale k dobru mají na žádost soupeře odložený zápas 3. kola ve Velkých Hošticích s „béčkem“ Opavy. Dohrávat ho budou ve středu 6. září.

„Věřím, že se to brzy otočí a zase začneme dávat goly, protože takhle to ve fotbale chodí.” dodal trenér Miroslav Matušovič.

Už v neděli 3. září čeká Havířov duel v Bruntále.

Divize F – 4. kolo:

MFK Havířov – Vratimov 0:1 (0:1)

Branka: 37. Chlopek. Rozhodčí: Habermann - Vejtasa, Čampišová. ŽK: Kocemba, Skoupý, Wojnar – Brezula, Bányácski, Barták, Kavan, Benc, Lišaník (trenér), Klejnot (vedoucí mužstva). Diváci: 300.

MFK Havířov: Přibyl - Kocemba, Skoupý, Michalčák - Heller, Podešva, Ciku, Wojnar (83. Hamrozi), Jež - Piękoś (75. Kisza), Míra (63. Michalek). Trenér: Miroslav Matušovič.