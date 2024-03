Ještě do přestávky domácí srovnali Dudou a po změně stran dokončili obrat z 0:1 na 2:1 gólem Chlopka. „Bylo to jako na houpačce,“ poznamenal kouč Indiánů.

Prvním provinilcem byl brankář Vratimova Adam Střalka. „Fyzicky napadl soupeře v přerušené hře, přičemž chytl hráče hostů pod krkem a svalil jej na zem,“ zdůvodnil hlavní rozhodčí Martin Šafrán v zápise o utkání, proč po incidentu s havířovským Danielem Ježem viděl Střelka ve 49. minutě červenou kartu.

„Je to škoda, mohli jsme být necelý druhý poločas v převaze a zbytečně jsme se připravili o jednoho hráče,“ mrzelo trenéra Havířova následující vyloučení Ježe po druhé žluté kartě.

První dostal ve 49. minutě za „bezohledné podražení soupeře zepředu v nepřerušené hře v souboji o míč“, vysvětlil sudí v zápise s tím, že toto „dohrání“ vyvolalo hromadnou konfrontaci, kde obdržel žlutou kartu také domácí hráč Jakub Schmutz, který jej za ‚dohrání soupeře‘ bez hanlivých výrazů kritizoval.

Jež pak přidal druhý faul a po bezohledném kopnutí soupeře podrážkou zepředu v souboji o míč v nepřerušené hře musel v 57. minutě hřiště předčasně opustit.

Český Těšín nezaváhal, na tři body dostáhl v Kobeřicích i s dorostenci

„Klukům není co vyčíst, dřeli, makali a snažili se. Vratimov má mužstvo pospolu už nějaký ten pátek, až na červenou kartu gólmana hráli disciplinovaně, chodili do hlubového bloku, ze kterého vyráželi potom do brejků. Takový soupeř je vždycky nebezpečný, strašně těžce se hraje do plných,“ upozornil Tomáš Mrázek na sílu třetího týmu tabulky.

„Hráli jsme deset na deset a posledních třicet minut se Vratimov nedostal za půlku. Obléhali jsme jeho bránu a měli tam situace, ale podařila se až kombinace, kdy tam zkraje vletěl Zaremba a dal centr do malého vápna, kde to Kobza uklidil,“ oddechl si kouč Indiánů po vyrovnávacím gólu v 90. minutě.

V dalším kole Havířov v neděli 7. dubna hostí poslední Bruntál.

Havířov obléhal šestnáctku Opavy, střelecky ale neuspěl a na penalty nedošlo

Divize F – 19. kolo:

Vratimov – MFK Havířov 2:2 (1:1)

Branky: 40. Duda, 46. Chlopek – 17. a 90. Kobza. Rozhodčí: Šafrán – Ganaj, Schneider. ŽK: Schmutz, Chlopek, Barták – Večeřa, Jež, Bugáň (manažer). ČK: 49. Střalka – 57. Jež. Diváci: 618.

Havířov: Prokel – Večeřa, Remiáš, L. Kundrátek, Jež, Holzer, Wojnar, Kobza, Michalčák (70. Zaremba), Heller, Bewene. Trenér: Tomáš Mrázek.