Branka: 3. Hurta z pok. kopu, 120 diváků.

Petr Blejchař (trenér Nového Jičína): „Hned v úvodu jsme dali gól a ten nás nakopl. Soupeř měl kvalitu, kopal spoustu standardních situací ale ty jsme dokázali přežít. Hráli jsme organizovaně a snažili se chodit do brejků. Celý tým musím pochválit, byl to náš nejpovedenější výkon v sezoně.“

Patrik Poštulka (vedoucí mužstva Bohumína): „Dostali jsme brzy gól z penalty, a i když jsme pak měli trvalou převahu, byla jen platonická po šestnáctku. Spousta centrů a nic z toho. Vytvořili jsme si jen tři velké šance, bohužel jsme v nich selhali. Terén nám škodil v obvyklé kombinaci.“ (šim, čin)

VÍTKOVICE - FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 1:3 (0:1)

Branky: 49. Smékal - 41. Wludyka z pok. kopu, 68. Wozniak, 71. Juříček, 234 diváků.

Robert Pištěk (trenér Vítkovic): „Soupeř do utkání vstoupil lépe, prvních patnáct minut mu patřilo, měl nějaké závary, ale pak jsme byli dlouho aktivnější my. Třeba po krajích jsme hráli výborně. I když jsme inkasovali po chybách z dorážky po penaltě, dokázali jsme vyrovnat a mít víc míč na kopačkách. Bohužel jsme ale školáckými chybami soupeři umožnili vstřelit dvě branky. Zápas jsme si prohráli sami.“

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu nad Ostravicí): „Domácí mě hodně překvapili. Snažili se hrát nebojácně a do 60. minuty nám byli vyrovnaným soupeřem. Navíc se hrálo na hrbolatém hřišti a někdy to bylo více o bojovnosti, než o fotbale.“ (hek, sob)

HEŘMANICE - KARVINÁ B 2:5 (1:3)

Branky: 19. Půda, 51. vlastní - 6. a 90. Haša, 42. a 60. Vlachovský, 12. Wenglorz, 165 diváků.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Nejlepší soupeř, se kterým jsme zatím hráli. Vzdorovali jsme mu po celé utkání, i když výsledek to znehodnocuje. Kluci však makali naplno, to se musí nechat."

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Heřmanice nehrály špatně, dokázaly utkání zdramatizovat. My jsme si to neulehčili, mohli jsme odskočit na tříbrankový rozdíl, ale místo gólu na 4:1 přišlo snížení a chvilkové drama. Kluci si to ale pohlídali. Pomohl nám Jursa. Lepšího chlapa jsem v soutěži za poslední dva roky neviděl.“ (hek, čin)

DĚTMAROVICE - RÝMAŘOV 3:2 (2:1)

Branky: 4. Skoupý z pok. kopu, 45. Macko, 63. Staško - 41. Jeřábek z pok. kopu, 65. M. Furik, 268 diváků.

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Hrálo se o to, kdo se dokáže přiblížit čelu tabulky. Klíčový byl druhý gól do šatny, kterým jsme Rýmařovu zase rychle odskočili do vedení. Dneska chválím hráče za kombinační projev, tak dobře jsme už dlouho nehráli. Scházela jen lepší finálovka.“

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Největším našim nepřítelem byl těžký povrch hřiště, neodpovídal vůbec kvalitě soutěže. Nedalo se na něm kombinovat, míče odskakovaly, hráli jsme proto vrchem, což nám nesedí. Domácí se s tím logicky dokázali vypořádat lépe. Šli do vedení z penalty, my jsme z ní také vyrovnali. V poslední minutě první půle jsme ale neustáli situaci, ze které dal soupeř gól. Inkasovali jsme poté potřetí, a i když jsme vstřelili kontaktní gól, vyrovnat se nám nepodařilo. (čin, šim)

HAVÍŘOV - POLANKA N. O. 4:2 (3:0)

Branky: 31. a 75. Wojnar, 22. Klejnot, 37. Podešva - 46. Tížek, 68. Bednář, ČK: 50. Bányácski (H), 320 diváků.

Bronislav Cwiekala (vedoucí mužstva Havířova): „První poločas byl asi náš nejlepší v nové sezoně. Kluci hráli parádně na jeden dotek, vycházely nám akce. Komplikací byl nejprve gól Polanky na startu druhé půle, a pak hlavně vyloučení Bányácskiho. Soupeř se dostal na dostřel, ale gól Wojnara to rozhodl. Velká pochvala týmu, že to v desíti zvládl.“

René Vojtěšek (trenér Polanky): „Zajímavý zápas, vytvořili jsme si šance, trefili tyčku, nedotáhli nějaké protiútoky a po individuálních chybách jsme pustili soupeře do hry a on nás potrestal. Sice jsme na startu druhé půle dali dva góly, jenže další hloupá chyba nás stála opět gól. I přes další šance jsme se už do hry nedostali.“ (čin, hek)

SO BRUNTÁL - OPAVA B 1:0 (1:0)

Branka: 33. Galus, 500 diváků.

Jan Urban starší (předseda Bruntálu): „Potřebovali jsme černou sérii konečně zlomit, dokonce jsme kluky oblékli do nových dresů. Opava přijela s velmi silnou sestavou, byla lepším týmem, přehrávala nás, ale my jsme výborně bránili, i když jsme místy byli pod hokejovým zámkem. Za vítězství jsme nesmírně rádi, věřím, že klukům hodně pomůže.“

Lukáš Černín (trenér Opavy B): „Měli jsme vyhrát, po celé utkání jsme byli lepším týmem, bohužel na posledních pětadvaceti metrech totálně impotentní. Šance, které jsme si vypracovali, se nám nepodařilo proměnit. Bruntál musím pochválit za velkou bojovnost.“ (šim, rob)

TŘINEC B - FRENŠTÁT P. R. 4:1 (2:0)

Branky: 35., 38. a 62. Niemczyk, 64. Junior Christian Attah - 77. Rýc, 150 diváků.

Lubomír Luhový (trenér Třince B): „Výsledkově to bylo výborné, naše hra gradovala. Ale musím zdůraznit, že nás soupeř mohl už v první půli krutě potrestat, protože jsme udělali poziční chyby v rozehrávce. Podržel nás však skvělý gólman Křepela, který byl i přes hattrick skvělého Niemczyka mužem zápasu.“

Artur Wojnarovský (trenér Frenštátu): „Naše neporazitelnost v soutěži skončila, celkově musím uznat, že soupeř byl lepší. Za bezbrankového stavu jsme neproměnili dvě velké šance. Soupeř šel do vedení. V kabině jsme si řekli, že s tím ještě něco uděláme. Bohužel přišly další dva góly do naší sítě. Vystřídali jsme čtyři hráče a brankáře, podařilo se nám snížit a následně zahodit tři šance. Věřím, že kdybychom dali na 2:4, byl by zápas ještě dramatický.“ (sob, rob)

TABULKA

Zdroj: Deník/Marie Rodovská