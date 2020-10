„Nechápu to,“ byla první slova havířovského trenéra Miroslava Matušoviče, který se za svou kariéru s ničím podobným nesetkal. A podobně na tom byli asi všichni aktéři tohoto duelu.

Během čtrnácti minut totiž domácí vedli 3:0. „Takhle rozehraný zápas na výhru jsme už dlouho neměli, jestli vůbec někdy,“ kroutil hlavou Matušovič.

Ba co víc, jeho svěřenci předváděli krásné kombinace a vedli po pěkných akcích. Frýdlant byl jako opařený.

Ani takové vedení však domácím nestačilo na to, aby vůbec bodovali. „Dostali jsme pak gól z trestňáku po vymyšleném faulu, ale co se dělo ve druhé půli, to taky nechápu,“ přidal se vedoucí havířovského mužstva Bronislav Cwiekala.

Domácí dostali během devíti minut čtyři branky! Ze stavu 3:1 to najednou bylo 3:5. „Katastrofa. Absolutně trestuhodně jsme promrhali náskok. Vůbec nevím, co se to s hráči dělo. Dostali jsme góly po situacích, na které jsem upozorňoval a na které jsme se připravovali. Jenže se v týmu nenašel nikdo, kdo by pozvedl náš prapor, zařval na ostatní a probudil je. Jen jsme sledovali, jak v naší síti přibývá jeden balon za druhým,“ nechápal Matušovič.

„Nohy nám zarostly do země, byla to totální paralýza. Vůbec jsme se nezmohli na odpor. Za svou kariéru nepamatuji podobný zápas a to jsem toho zažil už hodně. Však je mi také 65 let,“ doplnil Cwiekala.

„Je to pro nás velká facka. Nerozumím tomu, jak jsme si mohli nechat utéct tak skvěle rozehraný zápas. Ještě za stavu 3:1 nebo 3:2, vlastně i za stavu 3:3 se s tím pořád dalo něco dělat. Ale my měli hlavy dole a jen čekali, co s námi soupeř udělá. Je to pro mě obrovské zklamání a budu to vydýchávat ještě dlouho,“ nevzpamatoval se Matušovič z výsledku ani druhý den po zápase.

MFK Havířov – BFK Frýdlant n. O. 3:5 (3:1)

Branky: 11. a 14. Wojnar, 9. Förster – 16. a 65. Škorik, 56. Biolek, 61. Švrček, 62. Velička. Rozhodčí: Krupa – Mankovecký, Wawrzyk. ŽK: 4:1. ČK: 67. Wojnar (H). Bez diváků.

Havířov: Směták – Podešva, Bányácski, Bajzath (65. Zbavitel), Streit – Förster, Zupko, Wojnar – Klejnot, Malcharek (69. Bagar), Chlopek (80. Noga). Trenér: Matušovič.