„Prvních dvacet minut bylo podle našich představ. Potom jsme udělali dvě hrubé chyby, ale podržel nás brankář Neuman. Sedm minut před pauzou propadli naši střeďáci a stopeři, čehož Havířov využil a šel do vedení. Od té doby se hrálo až do konce téměř výhradně na jednu bránu,“ zklamaně konstatoval trenér MFK Karviná B Marek Bielan. Počítat nemohl s hráči z ligového „áčka“, šanci dostalo mládí.

„Jsou to šikovní a běhaví kluci, kteří hrají na špici celostátní ligy. Na míči byli asi častěji než my, ale v podstatě kromě jedné střely do tyče si nevypracovali žádnou jinou šanci,“ upozornil havířovský kouč Miroslav Matušovič na kvalitu i nezkušenost v týmu hostů.

„Je tristní, že celkově jsme neměli ani jednu gólovou šanci - pouze střídající dorostenec Marciňa ve druhé půli nastřelil tyč. Musím pochválit soupeře za neskutečně obětavý výkon v defenzivě, protože nás k ničemu nepustil. To se jen tak nevidí,“ sportovně ocenil sílu protivníka i karvinský Marek Bielan.

„Měli jsme šancí daleko víc, byli jsme nebezpečnější, ale hosty skvěle podržel brankář. Hráči si zaslouží obrovskou pochvalu za abnormální nasazení, bojovnost a chuť zvítězit. Celý zápas bojovali jeden za druhého, pomáhali si vzájemně, plnili všechny taktické úkoly a jako tým působili úžasně. Vydali se ze všech sil a doslova žrali trávu,“ vyzdvihl Miroslav Matušovič kolektivní výkon, který vedl ke třetí výhře v této sezoně, z toho druhé na jaře.

Prohru v derby neunesl karvinský Clement, který za to v závěru dostal červenou kartu. Důvod? „Surová hra, kopnutí soupeře zepředu do hlavy v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly,“ uvedl hlavní rozhodčí v zápise o utkání.

Divize F - 18. kolo:

MFK Havířov - MFK Karviná B 1:0 (1:0)

Branka: 38. Míra. Rozhodčí: Mankovecký - Dudek, Bebenek. ŽK: Kocemba, Ciku, Majerczyk, Malcharek - Buzek, Lee, Marciňa. ČK: 92. Clement (Karviná B). Diváci: 250.

Havířov: Majerczyk – Podešva, Malcharek, Skoupý – Michalek, Kocemba, Wojnar (88. Bajzath), Mensah, Míra (54. Streit) – Ciku, Heller. Trenér: Miroslav Matušovič.

Karviná B: Neuman - Marych, Buzek, Hrušovský, Dadak, Brzóska - Goj (61. Jurga), Teplan (46. Marciňa) - Brzóska, Vlachovský (46. Lee), Clement - Římanek (54. Ezeh). Trenér: Marek Bielan.