/FOTOGALERIE/ Na podzim porazili doma Bruntál 6:1, na hřišti Slavoje Olympie přidali karvinští fotbalisté v neděli ještě jeden gól navíc. Mladá rezerva druholigového týmu ve 21. kole divize F vyhrála nad posledním celkem tabulky 7:1 a v tabulce se drží na 2. místě. Hattrickem se blýskl kapitán Pawel Brzóska, další góly přidali ve druhém poločase Juraj Teplan, Matyáš Molitorisz, Daniel Jurga a Patrik Goj.

Na podzim rezerva druholigové Karviné porazila doma Bruntál 6:1, nedělní zápas 21. kola divize F na jeho hřišti vyhrála 7:1. | Foto: MFK Karviná

„Zasloužené vysoké vítězství, které klidně mělo být ještě výraznější. Nastřelili jsme břevno a byly nám upřeny dvě penalty,” konstatoval karvinský trenér Marek Bielan po pátém vítězství v jarní části sezony a dvanáctém v celé sezoně.

Havířov na jaře vítězí venku, doma ztroskotal na obraně Valachů. Podívejte se

Střelecký koncert zahájil v 18. minutě Brzóska. „Měli jsme povedený vstup do utkání, šli do vedení, ale následně začali vymýšlet a chtěli hrát profesorský fotbal. To se nám vymstilo, domácí proměnili penaltu a měli ještě jednu velkou šanci, při ní nás podržel gólman Mrózek,” vrátil se kouč k dění na trávníku za stavu 1:1.

„Vzápětí skóroval podruhé Brzóska a do poločasu přidal ještě třetí gól. Další šance jsme nevyužili,” řekl Marek Bielan.

Jestřáby dělila vteřina od výhry s Jakubčovicemi, po dvou hrubkách jim zbyl bod

Karviná šla do šaten za stavu 3:1. „Po změně stran jsme už neměli problém. Přidali jsme další góly i díky dobrým střídáním. Pochvala patří celému týmu za přístup a nasazení,” ocenil své svěřence.

V dalším kole má Karviná výhodu domácího hřiště na Kovoně, kde v přímém souboji o 1. místo tabulky nastoupí v neděli proti rezervě Opavy, která divizi F vede. Obě mužstva mají na kontě shodný počet 41 bodů.

Místo fotbalu ragby. Jsme rádi, že jsme v Heřmanicích přežili, řekl kouč Těšína

Divize F – 21. kolo:

FC Slavoj Olympia Bruntál – MFK Karviná B 1:7 (1:3)

Branky: 21. z pen. Kušnír - 18., 24. a 45. Brzóska, 51. Teplan, 62. Molitorisz, 75. Jurga, 87. Goj. Rozhodčí: Dudek - Mankovecký, Ganaj. ŽK: Chudý - Vinicius, Vrba, Traore. Diváci: 210.

MFK Karviná B: Mrózek - Fukala, Trček, Teplan, Bielan - Traore (57. Kokovas), Motyčka (64. Jurčák) - Brzóska (64. Clement), Vrba (57. Goj), Molitorisz - Vinicius (57. Jurga). Trenér: Marek Bielan.