Potřetí to nevyšlo. Na výhry z minulých zápasů s Heřmanicemi (1:0) a Frenštátem (4:1) fotbalisté Dětmarovic v sobotu nenavázali. Bílovci na jeho hřišti ve 14. kole divize F podlehli 1:2. Po přesné trefě Daniela Řapka přitom od 25. minuty vedli.

Dětmarovice v posledním zápase podzimní části divize prohrály v Bílovci 1:2. | Foto: Tadeáš Bednarz

„Byl to vyrovnaný zápas o jednom gólu, který dali nakonec domácí. V prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší my, ve druhém zase soupeř,“ konstatoval po utkání dětmarovický trenér Josef Jadrný. „Chyba byla, že místo, abychom přidali druhý gól, na který jsme měli, dostávali jsme se do šancí a byli lepší na míči, jsme ho ve 42. minutě po naší zbytečné individuální chybě dostali a do kabin šli za stavu 1:1,“ okomentoval dění na bíloveckém trávníku poté, co domácí Adam Dluhoš srovnal stav.