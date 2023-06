/FOTOGALERIE/ Na podzim fotbalisté Havířova doma s Jiskrou Rýmařov remizovali 1:1 a stejným výsledkem skončil i sobotní zápas 24. kola divize F na hřišti soupeře. Střelcem jediného gólu Indiánů byl ve 47. minutě Jacek Daniel Kocemba, který srovnal nepříznivé skóre duelu a svému týmu tím trefil bod.

Zápas 24. kola fotbalové divize F Jiskra Rýmařov - MFK Havířov 1:1. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

„Věděli jsme, že nás v Rýmařově nečeká nic jednoduchého, protože se jedná o velice zkušený tým,“ upozornil havířovský trenér Miroslav Matušovič, že Jiskra před dvěma týdny doma porazila Polanku (4:1) a v minulém kole remizovala v Ostravě s favorizovanou Hlubinou (2:2).

„My jsme ale měli o motivaci postaráno, protože jsme hlavně chtěli odčinit náš špatný výkon v posledním domácím utkání, a to si myslím, že se z části povedlo,“připomenul minulé kolo, v němž sice Indiáni v Prostřední Suché porazili Frenštát 2:1, ale z předvedené hry fanoušky bolely oči.

V Rýmařově prodloužil Havířov úspěšnou sérii na hřištích soupeřů, kde ve všech pěti jarních duelech bodoval. „Měli jsme více ze hry, ale je pravda, že velkých šancí v zápase tolik nebylo. To je ale taky zapříčiněno kvalitou soupeře, což respektujeme. Je to venkovní plusový bod do tabulky pravdy a my ho bereme,” dodal trenér Miroslav Matušovič.

Divize F – 24. kolo:

SK Jiskra Rýmařov - MFK Havířov 1:1 (1:0)

Branky: 44. Jeřábek – 47. Kocemba. Rozhodčí: Machorek - Nejezchleb, Burgr. ŽK: Kolísek, Konečný – Míra, Malcharek (trenér), Piękoś, Skoupý. Diváci: 175.

Havířov: Majerczyk - Podešva, Skoupý, Michalčák (46. Kisza) - Heller (79. Kaniok), Wojnar, Ciku, Kocemba (79. Streit), Michalek (71. Hamrozi) - Piękoś (90. Kisiala), Míra. Trenér: Miroslav Matušovič.