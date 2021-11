„Po šňůře našich proher z toho máme velkou radost,“ připomenul vedoucí mužstva MFK Karviná B Daniel Osička, že tým ze třinácti zápasů uspěl teprve pošesté. „Rozhodlo naše větší nasazení, bojovnost a fyzická kondice,“ dodal. Karviné přitom kvůli karanténě stále chyběl trenér Marek Bielan a na soupisce měla jen třináct fotbalistů. „Máme nějaké kluky zraněné, jeden je nemocný. Z áčka, které v neděli hraje ligový zápas se Slováckem, jsme neměli žádné hráče,“ vysvětlil Osička.

Hosté vedli od 26. minuty po brance Juraje Teplana, druhou přidal v 63. minutě Dominik Římanek. „Dnešní zápas charakterizoval náš celý podzim, je to jako na houpačce. Místo toho, abychom minimálně vedli v poločase 3:0, tak jsme z brejků inkasovali,“ připomenul nevyužité šance Patrik Poštulka, vedoucí mužstva Bosporu.

„Druhou půli začneme opět dobře, ale nedotlačíme balon z lajny do brány a zase inkasujeme. Tenhle druhý gól rozhodl utkání. Nemáme klukům toho moc co vytknout, ale pokud nezačneme dávat góly, nebudeme vyhrávat. Deváté místo je po podzimu trošku zklamání, ale aspoň máme o čem přemýšlet, v zimě důvod pracovat a na jaře to zlomit,“ konstatoval bohumínský Patrik Poštulka.

Divize F - dohrávka 8. kola

Bospor Bohumín - MFK Karviná B 0:2 (0:1)

Branky: 26. Teplan, 63. Římanek.

Rozhodčí: Habermann - Svoboda, Čampišová. ŽK: Jan Kodeš, Jakub Kodeš, Padych, Malysz, Václavíček - Kaczmarczyk, Dadak, Hrušovský, Římanek. Diváci: 100.