„Zápas nám sednul, byl to náš nejlepší výkon jara. Už od rozcvičky bylo znát, že jsme nabuzení,” popsal atmosféru v týmu před duelem Patrik Poštulka, asistent bohumínského trenéra Martina Špičky.

Jako první překonal brankáře hostů v 15. minutě Petr Bloksch. „Na hřišti jsme chvílemi dominovali, soupeře jsme do ničeho nepouštěli, dali rychlý gól a v závěru jsme si to užili. Spadlo to z nás, předvedli jsme pěkné akce,” konstatoval domácí asistent po dvou přesných trefách Milana Halašky a závěrečné brance střídajícího Lukáše Príbely, kterou završil skóre na konečný výsledek 4:0.

V dalším kole hraje čtvrtý Bohumín v neděli 14. května na hřišti sedmého Bílovce.

Divize F – 21. kolo:

FK Bospor Bohumín – SK Jiskra Rýmařov 4:0 (1:0)

Branky: 55. a 79. z pen. Halaška, 15. Bloksch, 89. Príbela. Rozhodčí: Godfryd - Kaloč, Potiorek. ŽK: Bloksch, Malysz – J. Kocúr, K. Kocúr. Diváci: 150.

Bohumín: Jakub Kodeš – Neumann, Vclavíček, Košťál, Sporysz (83. Stošek) – Klejnot, Strojek, Hanus (70. Hutyra), Noga (70. Malysz), Bloksch – Halaška (81. Príbela). Trenér: Martin Špička.