/FOTOGALERIE/ Konec trápení! Fotbalisté Bohumína v jarní části divize F podruhé vyhráli a stálo to za to. V 18. kole ve Valašském Meziříčí v sobotu přejeli ambiciózní domácí tým 3:0.

Fotbalisté Valašského Meziříčí (modré dresy) doma podlehli Bohumínu 0:3. | Foto: Se souhlasem Pavla Hrdličky.

„Zápas byl o prvním gólu. Dali jsme ho naštěstí my, soupeř musel začít víc tvořit a to šlo na těžkém terénu složitě,“ vrátil se Patrik Poštulka, asistent trenéra Bosporu Martina Špičky, k trefě Jana Klejnota, která ve 32. minutě poslala Bohumín do vedení. „Přežili jsme dvě soupeřovy šance po standardkách, kdy jsme dvakrát vykopávali balon z čáry, a pak z brejků udeřili,“ dodal.

Karvinští mladíci se přes obranu Bílovce neprosadili a přišli o pozici lídra

Hosté ve druhém poločase na hřišti dominovali, další góly přidali v 70. minutě Dominik Palej a o dvě minuty později Kamil Hutyra. „Po přestávce jsme soupeře už do šancí nepouštěli. Skóre mohlo být i vyšší, ale snad jsme si něco konečně schovali i na domácí zápas,“ poznamenal Patrik Poštulka.

„Po druhé inkasované brance jsme se úplně sesypali. Skóre 0:3 je pro nás nakonec ještě dobré. Hosté měli tyč a další vylouženou šanci,“ přiznal Pavel Hajný, trenér Valašského Meziříčí.

„Kluci zaslouží obrovskou pochvalu. Vyzdvihl bych i defenzivu, opět jsme nedostali branku,“ radoval se Patrik Poštulka ze druhé jarní a v sezoně celkově deváté výhry. V dalším kole Bohumín v neděli 23. dubna hostí Nový Jičín, který je v čele tabulky divize F.

Podívejte se: Havířov na jaře ničí favority a stoupá v tabulce. Zdolal i Hlubinu

Divize F - 18. kolo:

TJ Valašské Meziříčí - FK Bohumín 0:3 (0:1)

Branky: 32. Klejnot, 70. Palej, 72. Hutyra. Rozhodčí: Mach - Malý, Půček. ŽK: Výmola, Švec, Kopecký - Palej, Klejnot. Diváci: 112.

Bohumín: Jakub Kodeš – Neumann, Václavíček, Košťál, Sporysz – Palej (79. Kubík), Strojek – Klejnot (79. Noga), Hanus (72. Malysz), Bloksch – Príbela (59. Hutyra). Trenér: Martin Špička.