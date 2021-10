„Derby je vždy nevyzpytatelné, proto jsme se na tabulku nechtěli moc dívat. První poločas to jen potvrdil, byl vyrovnaný a šance byly na obou stranách,“ řekl vedoucí mužstva Bohumína Patrik Poštulka poté, co úvodních pětačtyřicet minut zápasu skončilo 0:0. „Všechno bylo na naší straně. Měli jsme dvě stoprocentní šance, kdy kluci šli sami na gólmana, ale jednou to dali do něj a podruhé vedle,“ vrátil se k průběhu první půlky utkání trenér Dětmarovic Josef Jadrný.

Minulý týden jeho tým kvůli nízkému počtu hráčů, zaviněnému velkou marodkou a dvěma karetními tresty, nemohl odjet k duelu do Rýmařova. „Dva vyloučené hráče nám svaz omilostnil a jeden zápas jim odpustil, takže jsme teď sestavu dali dokupy,“ vysvětlil kouč Dětmarovic.

Vstup do druhé půlky vyšel lépe Bohumínu, zásluhou Košťála se v 55. minutě ujal vedení. „Máme problém s tím, že když dostaneme první gól, naše hra se trošku hroutí. A to se stalo i v sobotu. Místo, abychom vedli 1:0, 2:0 nebo 2:1, tak jsme dostali hloupý gól. Byla to taková malá domů, brankář si k tomu klekl a od prsou se mu to odrazilo do prázdné brány. To byl náš konec,“ přiznal trenér Jadrný.

„Ve druhém poločase jsme dali gól a ten to rozhodl. Poté jsme chodili do otevřené obrany a přidali další dvě branky. Musím dnes kluky pochválit, předvedli zodpovědný výkon, za který byli odměněni,“ radoval se bohumínský Patrik Poštulka z výhry 3:0. I kouč Dětmarovic našel v utkání pozitiva. „Až na to, že jsme nedali góly, musím kluky za první poločas pochválit. Byli sme lepší herně, v držení míče i na šance,“ ocenil Josef Jadrný předvedený výkon.

Divize F - 11. kolo:

Dětmarovice - Bohumín 0:3 (0:0)

Branky: 64. a 73. Padych, 55. Košťál. Rozhodčí: Nejezchleb - Machorek, Trigas. ŽK: Ciku - Padych, Košťál. Diváci: 240.