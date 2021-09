„První vítězství chutná dobře,“ usmál se dětmarovický kouč Josef Jadrný. „Takových zápasů jako dnes jsme odehráli víc, většinou jsme dali dvě branky a tři dostali. To byl ten průšvih, i když jsme byli fotbaloví,“ vrátil se k minulým duelům, v nichž jeho tým prohrál těsně 2:3 s Novým Jičínem a Havířovem.

„Dnes jsme gól nedostali a jeden dali. Byli jsme ve všem lepší, soupeře v prvním poločase skoro k ničemu nepustilli, snad možná do jedné šance,“ konstatoval Jadrný s tím, že na balonu měli jeho svěřenci jasnou převahu.

Jediný gól zápasu padl ve 38. minutě. „Myslím, že byl docela hezký. Dostali jsme balon do šestnáctky a Řapek se s ním vytočil. Ale v prvním poločase jsme měli dát ještě hezčí góly. Byli jsme nebezpečnější a více na soupeřově polovině, ale chyběla finální část. V té době to mělo být 3:0, nebo minimálně 2:0,“ vysvětlil.

Těsný výsledek Dětmarovice ve druhé části zápasu uhájily. „Bylo to těžké,“ připustil domácí trenér. „Bruntál se trošičku dostal na naší půlku, ale žádnou vyloženou šanci neměl,“ oddechl si Jadrný, který se kvůli zdravotním problémům a červeným kartám musel v sobotu obejít hned bez čtyř hráčů.

„Jsme rádi, že jsme to zvládli. Je to první vítězství a psychická vzpruha, ale teď musíme pracovat dál,“ připomenul, že do konce podzimní části zbývá sehrát ještě pět zápasů.

Divize F - 9. kolo:

SK Dětmarovice - SO Bruntál 1:0 (1:0)

Branka: 38. Řapek. Rozhodčí: Zapletal - Novák, Mikulášek. ŽK: Stawicki, Ciku, Majerczyk - Goněc, Slavík, Chudý, Orság. Diváci: 210.