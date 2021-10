Fotbalisté Dětmarovic se zvedají. Po vítězství před týdnem na hřišti posledních Heřmanic (1:0) přidali do divizní tabulky v sobotu další tři body. Ve 13. kole rozstříleli doma čtvrtý Frenštát 4:1.

„Podzim chceme slušně dojet a kluci to tak vzali,“ usmíval se dětmarovický trenér Josef Jadrný po třetí výhře v této sezoně. „Byli jsme připraveni. Znali jsme výsledky Frenštátu i tabulku, viděl jsem ho hrát v jiných zápasech. Dneska nám to sedlo, kluci to odmakali. A myslím, že soupeř nás i trošku podcenil,“ dodal Jadrný, který se v sobotu musel obejít bez tří nemocných hráčů základní sestavy.