„Kdyby nás bylo jedenáct, tak bychom do Rýmařova odjeli i bez náhradníků, ale bylo nás jen sedm, a to se hrát nedá. Tři kluci jsou zranění, tři mají teplotu a dva jsou vyloučení,“ vysvětlil tehdy složitou situaci dětmarovický trenér Josef Jadrný s tím, že soupeře ještě před hracím víkendem požádali o odložení duelu.

„Na svaz jsme poslali zprávu, že jsme se chtěli dohodnout na jiném termínu. Rýmařov ale náš návrh odmítl, sám žádný nenabídl, ale na to má právo, a komise rozhodla tak, jak rozhodla,“ konstatoval kouč Dětmarovic. Zatím neví, zda se proti rozhodnutí disciplinárky odvolají. „Budeme to řešit s prezidentem klubu, máme na to pět dní,“ dodal Jadrný.

Fotbalistům Dětmarovic se v této sezoně výsledkově nedaří. Na kontě mají jen jednu výhru s Bruntálem (1:0), remízu s Opavou B (1:1) a v tabulce jsou předposlední. K sedmi porážkám od soupeřů na hřišti jim teď přibude osmá od zeleného stolu. V nadcházejícím 12. kole nastoupí Dětmarovice v sobotu od 14.30 hodin na hřišti posledních Heřmanic.