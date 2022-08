Zaostřeno na fotbal: Kdo hrál v divizi stále a dal nejvíc gólů? Podívejte se

Dva góly do sítě domácích padly až ve druhém poločase, zařídili je střídající hráči Alex Kisza a Patryk Kisiala. Na zvrat v zápase už to ale nestačilo. „Otáčet tak zpackaný poločas o tolika gólech, by byl přímo zázrak a ty se zase tak často nedějí,“ upozornil kouč Havířova.

„Jsem přesvedčený, že hráči moc dobře vědí, kdo co udělal špatně. Řekneme si to za zavřenými dveřmi a vím jistě, že do příště to společně jako tým změníme. Stejně jako na jaře, kdy stejný tým všem ukázal co umí a takhle to bude znovu,” dodal trenér Miroslav Matušovič.

V dalším kole se Havířov v sobotu 13. srpna od 17 hodin utká doma s divizním nováčkem z Břidličné.

Divize F - 1. kolo:

SFC Opava B - MFK Havířov 5:3 (5:1)

Branky: 26. a 34. Dostál, 10. Janjuš, 13. Veselý z penalty, 16. Židek - 14. Ciku, 51. Kisza, 87. Kisiala. Rozhodčí: Godfryd - Jurajda, Dvořák. ŽK: Janjuš, Jelínek, Veselý, Dostál - Michalek, Heller, Malcharek. Diváci: 85.

Havířov: Majerczyk - Podešva, Malcharek, Michalčák – Heller, Kaniok (36. Streit), Wojnar (67. Velčovský), Mensah (36. Kisza), Michalek – Wojnar, Piękoś (76. Kisiala). Trenér: Matušovič.