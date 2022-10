„Jsme zklamaní, chtěli jsme vyhrát. Už poněkolikáté jsme v zápase vedli a o náskok přišli. Když se podíváme, jaké góly dáváme my a jaké naopak dokážeme dostat, zamrzí to dvojnásob a hráčům to na pohodě nepřidá,“ zklamaně konstatoval havířovský trenér Miroslav Matušovič.

Vítězný fotbalový víkend Karviné korunovalo „béčko“ s Valachy. Podívejte se

Nespokojený byl s výkonem týmu ve druhém poločase. „Myslím, že už to není o kvalitě hráčů, ale o jejich hlavách. Zažili tři zápasy po sobě, kdy přišli v nastavení o body, a od té doby z nich cítím, že to tam pořád někde mají. Vždy dokážou jít do vedení, ale když dají gól, začnou se pak bát o výsledek a to je sráží dolů,“ vypíchl zkušený kouč největší problém svých svěřenců.

Horní Suchá vyhrála, uzdravený Kubjat oslavil návrat třemi góly. Podívejte se

„Důležité je, že i tak dokážou v každém zápase vytvářet gólové příležitosti, ale teď jim to tam prostě nepadá. I dnes jsme měli znovu dvě možnosti jít do dvoubrankového vedení, ale ani jednou se nám to nepodařilo a neproměněná penalta to jen podtrhla. Přitom se tomu v tréninku poctivě věnujeme, ale bohužel. Hráči si musí začít věřit a hlavně uvolnit svoje hlavy,“ naznačil Miroslav Matušovič cestu, která povede k dalším bodům.

Fotbalisté Českého Těšína ukončili bodovou sérii Háje a drží medailovou pozici

Divize F - 10. kolo:

SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm - MFK Havířov 1:1 (0:1)

Branky: 68. Pyclík - 22. Piekos. Rozhodčí: Malý - Dudek, Trigas. ŽK: Kiss, Michut - Skoupý, Michalek. Diváci: 275.

Havířov: Majerczyk - Kisza, Michalčák, Skoupý - Hamrozi (59. Michalek), Heller, Podešva, Mensah, Streit (70. Kaniok) - Piękoś (85. Kisiala), Wojnar. Trenér: Miroslav Matušovič.