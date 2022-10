„Bohužel, i to patří k fotbalu,“ poznamenal karvinský kouč Marek Bielan po třetí porážce v této sezoně. „V prvních dvaceti minutách jsme měli dobré držení míče, rychle jsme to obehrávali, hosté stáli a jenom to odkopávali,“ vrátil se na začátek utkání.

„Podařil se jim jeden centr, který jsme nezachytili, a z něho nám Byrtus dal gól. Od té doby soupeř zalezl hluboko na šestnáctku, sem tam se mu podařilo balon zachytit a podržet. Jinak jsme je stále dobývali, ale neměli jsme ani jednu velkou gólovou šanci,“ popsal trenér MFK Karviná B situace, které předcházely nepříznivému stavu 0:1.

„Při malé domů chyboval brankář, kterému se nepodařilo udělat Nieslanikovi kličku a on dal do prázdné branky na 2:0. Dalo by se říct, že prakticky bylo po zápase, už jsme se nedostali do tempa. Soupeř velmi takticky a disciplinovaně bránil, dobře se posouval, vyhrával osobní souboje, byl silný na míči a pak nám dal ještě třetí gól po standardní situaci,“ konstatoval Marek Bielan.

„Po přestávce jsme to zkusili trochu přeskupit, hráli jsme na tři obránce, ale nevytvořili jsme si nějakou velkou gólovou šanci. Hosté odkopávali balony v šestnáctce na Nieslanika, který je vždycky chvilku podržel, pak jsme je získali my a tak to šlo pořád dokola. Porážka 0:3 je krutá, ale Jičín vyhrál zaslouženě, naši mladí kluci šli do plné obrany,“ popsal dění na hřišti domácí trenér.

Divize F - 12. kolo:

MFK Karviná B - FK Nový Jičín 0:3 (0:3)

Branky: 23. Byrtus, 32. Nieslanik, 35. Zagol. Rozhodčí: Janeček - Malý, Dvořák. ŽK: Jurčák, Trček - Zagol. Diváci: 134.

Karviná B: Łubik - Věčorek (46. Trček), Teplan, Jurčák, Motyčka (46. Clement) - Nešický, Kokovas - Brzóska (46. Molitorisz), Goj, Rolinek (68. Marciňa) - Zych (72. Jurga). Trenér: Marek Bielan.