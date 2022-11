„Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně, na soupeře nalézt, vysoko ho napadat a pokud možno dát rychlý gól tak, aby to pak musel otevřít a nám by se hrálo lépe. Bohužel to byl právě on, kdo nám z první akce dál gól,“ vrátil se havířovský kouč Miroslav Matušovič k přesné trefě Váni v 7. minutě.

„I když byl ještě celý zápas před námi a kluci chtěli, už to nebylo jednoduché. Sice jsme měli míč na svých kopačkách, ale hráli jsme do plných. Zkoušeli jsme to po zemi, vzduchem, středem hřiště, po stranách, individuálně, týmově, prostě všelijak, ale nešlo se tam dostat. V těchto případech to chce nějaký moment překvapení nebo si pomoct standardní situací, ale ani jedno se nám nepodařilo,“ přiznal trenér domácích Indiánů.

Jeho tým se dál snažil o vyrovnání. „Byla tam i nějaká šance nebo pokusy o střely, ale už toho nebylo tolik, jako v minulých utkáních. S blokem hostů jsme si nedokázali poradit, proto jsme prohráli,“ smutně konstatoval Miroslav Matušovič.

Byl to naopak divizní nováček, který v 85. minutě zásluhou Hrubého uspěl podruhé. „Musím uznat defenzivní práci Krnova, který byl směrem dozadu opravdu kompaktní a možností ke skórování nám moc nedal. Určitě mu pomohl rychlý gól, pak se poctivě zatáhl, vyrážel do nebezpečných brejků a o to horší to pro nás bylo.” zhodnotil zkušený havířovský trenér poslední podzimní duel.

Divize F - 13. kolo:

MFK Havířov - FK Krnov 0:2 (0:1)

Branky: 7. Váňa, 85. Hrubý. Rozhodčí: Proske - Šafrán, Jurajda. ŽK: Mensah, trenér Matušovič - Váňa. Diváci: 160.

Havířov: Majerczyk - Podešva, Kisza, Skoupý, Streit - Mensah, Heller (85. Kisiala) - Hamrozi (46. Kaniok), Piękoś, Michalek (68. Míra) - Wojnar. Trenér: Miroslav Matušovič.