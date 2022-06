„Jsem rád, že jsme se rozloučili se sezonou vítězstvím,“ hodnotil závěrečný duel havířovský trenér Miroslav Matušovič. „Celé jaro bylo z naší strany dobré. Služebně starší hráči s nově příchozími vytvořili skvělou partu, všechno si sedlo a podle toho to vypadalo i na hřišti. Teď si hráči odpočinou na dovolené a my uděláme maximum pro to, aby tým zůstal pohromadě i do další sezony, protože jasně prokázal, že má velkou kvalitu,“ prozradil kouč domácích Indiánů.