„Byl to zápas, který se asi lidem musel líbit, protože v něm padlo hodně gólů, ale pro mě jako trenéra to byly nervy,“ přiznal Miroslav Matušovič, kouč havířovských Indiánů. Jeho tým měl od začátku navrch, od 4. do 33. minuty soupeři postupně nasázeli tři góly Piekos, Ciku a Kaniok, snížit na 1:3 dokázal až ve 43. minutě Kutty, posila Břidličné ze Slezského FC Opava.