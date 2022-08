Místo deště živá voda, pak tři góly za čtyři minuty. Orlová zvládla úžasný obrat

„Polanka ukázala kvalitu, z naší strany to je někdy až moc soubojové a jsou z toho fauly. My ale souboje potřebujeme vyhrávat. Je to nezkušeností našich kluků, proto se dvacetiminutovka ve druhé půli strhla až v řežbu,“ dodal trenér Karviné.

Jeho svěřenci viděli v neděli celkem sedm žlutých karet, hosté jen tři. „Po průběhu zápasu je bod zasloužený pro obě strany,“ konstatoval Marek Bielan.

Divize F - 2. kolo:

MFK Karviná B - Polanka 2:2 (1:1)

Branky: 29. Jurga, 85. Klváček - 10. Římanek, 72. Coufal. Rozhodčí: Broskevič - Mankovecký, Kaloč. ŽK: Marych, Jurčák, Trček, Kokovas, Věčorek, Teplan, Brzóska - Leibl, Římanek, Urban. Diváci: 100.

Karviná B: Łubik - Marych (46. Věčorek), Trček (85. Šimurda), Jurčák, Motyčka - Buzek (46. Klváček), Teplan - Brzóska, Jurga (80. Marciňa), Kokovas - Svoboda (46. Zych). Trenér: Marek Bielan.