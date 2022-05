„Z naší strany to byl zápas dvou rozdilných poločasů. V prvním, který byl vyrovnaný, to ještě šlo. Na obou stranách moc šancí nebylo, ale právě my jsme podcenili jednu situaci v obraně a soupeř toho dokázal okamžitě využít,“ vrátil se domácí kouč Miroslav Matušovič k úvodní brance, kterou jeho tým inkasoval ve 36. minutě.