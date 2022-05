Dětmarovice se držely až do 58. minuty. „Bylo to na hranici únosnosti. Kluci byli strašně moc motivovaní, protože hráli proti ‚svým‘, takže se chtěli ukázat a poměřit se s nimi. Hráli jsme agresivně, emoce byly docela velké, docházelo k hodně kontaktům a faulům, takže jsme kluky museli trochu krotit,“ prozradil dětmarovický kouč Vít Raszyk.

O dramatickém průběhu derby svědčí i devět žlutých karet, pět z nich viděli domácí hráči. „Havířov byl lepší, fotbalovější a zkušenější, ale nebylo to na 0:3,“ konstatoval trenér Raszyk. „Bohužel máme hodně marodných a zraněných, nemůžeme pořádně ani vystřídat a kluci si pak nevěří. Dnes museli tři nastoupit i přes zranění, abychom to odehráli,“ dodal.

Co podle něj derby rozhodlo? „Individuální chyby. První jsme udělali v rozehrávce a byl z toho zbytečný laciný gól, který nás srazil. Pak jsme neubránili jednoduchou situaci a na 0:3 to bylo z brejku,“ popsal Vít Raszyk tři inkasované branky.

„Divákům, kteří povzbuzovali, se zápas mohl líbit, pro nás trenéry to byl trochu infarkt. Odbojovali jsme ho a ukázali, že můžeme hrát vyrovnaně i s lepšími týmy, mezi které podle mě Havířov patří, ale pořád je to o práci do budoucna. Kluci dělají chyby, nejsme dlouho spolu,“ konstatoval kouč Dětmarovic. Trenér Havířova Miroslav Matušovič se k utkání nevyjádřil.

Divize F - 21. kolo:

Dětmarovice - Havířov 0:3 (0:0)

Branky: 58. Wojnar, 62. Ciku, 74. Streit. Rozhodčí: Ogrodník - Poláček, Tomanec. ŽK: Koňařík, Holec, Ptáček, Stanojkovič, Řapek - Malcharek, Wojnar, Kocemba, Heller. Diváci: 220.

Dětmarovice: Rosypal, Koňařík, Holec, Ptáček Motyčka, K. Skoupý, Šlesár, Edr (55. Sedlák), Stawicki (86. Balhar), Stanojkovič (79. Trombik), Řapek (86. Kula). Trernér: Vít Raszyk.

Havířov: Majerczyk - Kocemba (72. Kisza), Podešvam Ciku (76. Bajzath), Michalek, Streit, L. Skoupý, Mensah (64. Michalčák), Malcharek, Wojnar, Heller. Trenér: Miroslav Matušovič.