„Z bodu máme všichni radost a vážíme si ho. Pro kluky je to povzbuzení do další práce,“ potěšila dětmarovického trenéra Víta Raszyka sobotní remíza 0:0. „Bylo to těžké, už v 7. minutě proti nám Rýmařov kopal penaltu, naštěstí nedal a to nás povzbudilo. První poločas byl vyrovnaný s šancemi na obou stranách,“ vrátil se k průběhu utkání s tím, že ve druhém poločase sehrály velkou roli emoce.