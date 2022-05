„Opava má spoustu mladých a šikovných fotbalistů, ale my jsme si to vítězství jednoznačně zasloužili. Kluci odehráli skvělý zápas a myslím, že to byl náš nejlepší jarní výkon,“ ocenil trenér Havířova Miroslav Matušovič celkově sedmou výhru v této sezoně.

„Vždy to může být lepší, ale kluci tam nechali absolutně všechno a já věřím, že to viděli i naši fanoušci. Určitě nelítáme v oblacích, protože víme, že další týden může být všechno jinak,“ vyzdvihl zkušený kouč pracovitost a nasazení svých svěřenců. „Jako tým fungují úžasně na hřišti i mimo něj a to se jim pak vrací v zápasech. Dál budeme pokorně a tvrdě pracovat, ať jsme ještě lepší a líbí se to i našim fanouškům,” prozradil trenér Miroslav Matušovič.

Divize F - 23. kolo:

MFK Havířov - SFC Opava B 3:0 (0:0)

Branky: 54. Heller, 56. Michalčák, 76. Ciku. Rozhodčí: Janeček - Jurajda, Dudek. ŽK: Michalčák - Kutty. Diváci: 225.

Havířov: Majerczyk - Podešva, Malcharek, Skoupý - Heller, Kocemba, Wojnar, Mensah, Michalek (84. Míra) - Ciku (79. Kisza), Michalčák (64. Streit). Trenér: Miroslav Matušovič.