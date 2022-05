„Sice jsme získali do tabulky pravdy plusový bod z venku, ale myslím, že všichni cítíme, že jsme spíše dva ztratili.,“ konstatoval Miroslav Matušovič, trenér havířovských Indiánů. „Celý zápas jsme měli míč na kopačkách a z převahy jsme měli vytěžit daleko více. Byla tam od nás spousta zbytečných ztrát v možná rozhodujích momentech,“ vysvětlil.

Skóre utkání otevřel ve 14. minutě domácí Švancer, gólem do šatny srovnal ve 44. minutě havířovský Heller. A hned na začátku druhého poločasu se mezi střelce zapsal Wojnar po proměněné penaltě. Bruntál odpověděl o deset minut později po přesné trefě Šindlera, který poté ještě nastřelil tyč branky Indiánů.

„Hodněkrát jsme neřešili správně finální fázi, jinak by tlak byl ještě větší a šancí jsme si mohli vytvořit daleko víc, což by třeba vedlo k vítězství. Bohužel tomu tak nebylo, navíc jsme dostali dva laciné góly po centrech do vápna. Proto jsme nezvítězili,“ vrátil se Miroslav Matušovič k průběhu nedělního duelu v Bruntále.

„Poučíme se z toho, hodíme to za hlavu a připravíme se na další domácí zápas,“ připomenul, že v neděli na hřiště jedenáctého Havířova do Prostřední Suché dorazí čtvrtý Rýmařov. Zápas začíná v 10.15 hodin.

Divize F - 24. kolo:

FC Slavoj Olympia Bruntál - MFK Havířov 2:2 (1:1)

Branky: 14. Švancer, 58. Šindler - 44. Heller, 48. z pen. Wojnar. Rozhodčí: Brázdil - Zapletal, Páral. ŽK: Rončák, Švancer - Heller, Malcharek, Mensah. Diváci: 250.

Havířov: Majerczyk - Podešva, Malcharek, Skoupý - Heller, Kocemba, Wojnar, Mensah, Michalek - Ciku, Streit. Trenér: Miroslav Matušovič.