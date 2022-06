„Jedinou špatnou věcí v zápase bylo to, že rozdíl ve výsledku nakonec není větší, protože jsme si vypracovali další stoprocentní šance, ale bohužel jsme je neproměnili,“ konstatoval domácí kouč.

Mrzela ho také nízká návštěva diváků. Duel jich sledovalo 222. „Budeme dál poctivě pracovat a já věřím, že si fanoušek cestu nakonec najde, protože Havířov je fotbalové město a my uděláme vše pro to, aby se stadion naplnil. Kluci by si to zasloužili,“ dodal Miroslav Matušovič.

Poslední šanci zajít v tomto ročníku divize na fotbal v Prostřední Suché budou mít fanoušci v neděli 19. června, kdy Indiáni v závěrečném kole hostí poslední Heřmanice. V předposledním zápase Havířov v neděli 12. června čeká okresní derby v Bohumíně, který na jaře neprohrál a v tabulce se vyhoupl na 2. místo.

Divize F - 25. kolo:

MFK Havířov - Jiskra Rýmařov 2:1 (1:1)

Branky: 20. Míra, 88. Bajzath - 30. Navrátil. Rozhodčí: Vychodil - Vlk, Bebenek. ŽK: Majerczyk, Mensah, Ciku - Furik, Kocúr. Diváci: 222.

Havířov: Majerczyk - Podešva, Malcharek, Skoupý - Heller (90. Kožusznik), Kocemba, Ciku, Mensah, Michalek - Míra (74. Kisza), Streit (77. Bajzath). Trenér: Miroslav Matušovič.