Karvinský trenér Marek Bielan poslal do prvního duelu převážně mladíky z U18. „V prvním poločase jsme dokázali držet krok, dokonce jsme šli do vedení. Ve druhé půli už byli domácí lepším týmem, hráli agresivněji a důrazněji. Převážně jsme se jen bránili a třikrát inkasovali po chybách a ne žádných vypracovaných akcích domácího týmu. Pro kluky, kteří byli hodně zklamaní, to bylo přínosné utkání. Fotbalově obstáli, ale viděli, že musí přidat v agresivitě a důrazu,“ hodnotil kouč Karviné prohru 2:4 s Vítkovicemi.