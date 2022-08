„Konečně,“ radoval se ze zisku plného počtu tří bodů karvinský kouč Marek Bielan. „Kluci to už potřebovali, máme strašně mladý tým s ročníky narození 2000, 2001, 2002 a 2003,“ prozradil trenér s tím, že chybí jeden dva zkušenější hráči, kteří by mužstvo usměrnili a na hřišti mu dali nějaký řád.

„Tuhle cestu jsme si zvolili, mladí kluci se budou v béčku rozehrávat. Musíme být ale trpěliví, než přijdou na to, jak se chlapský fotbal hraje, je to hlavně o soubojích, síle a oni se to učí,“ vysvětlil Marek Bielan, který je zároveň asistentem trenéra druholigového „áčka“.

Góly střílet umím. Snad se mi bude v Karviné dařit, říká Jonáš Patzel

Karvinští mladíci se v Rýmařově ukázali v dobrém světle. „Po naší hrubé chybě šli domácí hned v 1. minutě na brankáře Fabisze, ale ten dnes zachytal fantasticky. Pak jsme převzali otěže my, byli jsme lepší na míči a soupeř se nedostal vůbec k ničemu. Dali jsme dva nádherné góly po rychlých brejcích,“ byl karvinský kouč spokojen s průběhem úvodní půle.

Kanonáda pod Mont-Blancem: Vítkovice rozstřílely Chamonix. Podívejte se

„Rýmařov je strašně silný ve standardních situacích a ve druhém poločase jich měl hodně. Musím ale pochválit kluky, že to neskutečně uskákali, fantasticky uhráli osobní a hlavičkové osobní souboje,“ dodal Marek Bielan. Domácí uspěli až v 56. minutě. „Kluci si mysleli, že je ofsajd, přestali hrát a oni nám dali gól na 1:2. Ale ofsajd asi nebyl,“ popsal kuriózní situaci. „I když soupeř měl velké šance, kluci to naštěstí bojovností už dohráli. Za tři body jsme šťastní,“ přiznal kouč Karviné B.

Karvinská beachvolejbalistka válí i na španělském písku. Podívejte se

Divize F - 3. kolo:

SK Rýmařov - MFK Karviná B 1:2 (0:2)

Branky: 56. Navrátil - 18. Věčorek, 30. Brzóska. Rozhodčí: Mayer - Budovič, Godfryd. ŽK: Navrátil, Kameník - Zych, Marciňa. Diváci: 165.

Karviná B: Fabisz - Goj (90. Trček), Věčorek, Rolinek, Zych (90. Buzek), Marciňa (90. Jurčák), Teplan, Šimurda, Klváček (82. Jurga), Brzóska, Clement (70. Kokovas). Trenér: Marek Bielan.