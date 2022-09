„Pro nás důležité vítězství a potvrzení bodu z Bohumína, kde to nikdy nebývá jednoduché,“ připomenul havířovský trenér Miroslav Matušovič remízu 2:2 v minulém kole.

„Zápas s Polankou jsme si možná trošku zkomplikovali, protože už v prvním poločase jsme klidně mohli 2:0 nebo 3:0 vést. Měli jsme tam stoprocentní šance, bohužel jsme je nedali,“ vrátil se kouč domácích Indiánů k úvodní půli, v níž žádná branka nepadla.

Fanoušci se dočkali až v 57. minutě. „Něco jsme si řekli v poločase v šatně, pak nám vyšla jedna skvělá akce a dali jsme gól,“ byl spokojený Miroslav Matušovič.

Velké obavy o výsledek přišly o devět minut později. „Vyloučili nám Mensaha, takže pětadvacet minut jsme měli o hráče míň a už to nebylo moc o fotbale. Spíš takticky vyspělý výkon, kdy jsme byli v bloku, dobře jsme posouvali a chtěli výsledek udržet. To se povedlo a pozitivem je i to, že jsme poprvé v sezoně uhráli nulu vzadu,“ vyzdvihl trenér Havířova čisté konto brankáře Majerczyka.

Divize F - 4. kolo:

MFK Havířov - Polanka nad Odrou 1:0 (0:0)

Branka: 57. Ciku. Rozhodčí: Jurajda - Mankovecký, Dedek. ŽK: Wojnar, Mensah, Heller, Malcharek, Majerczyk - Dybal, Kuča. ČK: 66. Mensah (Havířov). Diváci: 185.

Havířov: Majerczyk - Podešva, Malcharek, Michalčák, Skoupý (45. Michalek) - Mensah, Ciku - Heller, Wojnar (75. Kisza), Streit - Piękoś (59. Kaniok). Trenér: Miroslav Matušovič.