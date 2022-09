„Jsem zklamaný, s fotbalem to dnes mělo málo společného. Není to proto, že jsme ztratili, ale zápas byl rozkouskovaný, pořád přerušovaný, samé fauly, žádné tempo hry, kombinace ani individuální akce. Nic, co by diváka zvedalo ze sedadla,“ konstatoval havířovský trenér Miroslav Matušovič po duelu.