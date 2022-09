Divizní Bohumín bez dvou útočníků žádné body z Nového Jičína nepřivezl

„V prvním poločase se hrál vyrovnaný zápas, ale ve druhém Karviná prostřídala, byla lepší a zatlačila nás. Velká škoda, že za stavu 1:0, jsme nevyřešili situaci čtyři na dva, která volala jasně po golu. Tam jsme měli možnost jít do dvoubrankového vedení a troufám si říct, že to už bychom do vítězství dotáhli. Bohužel jsme to nevyřešili a pak v nastavení přišel trest,“ dodal.

Horní Suchá vyzrála na zkušené Albrechtice, derby rozhodl dvěma góly Kulich

„Prohospodařili jsme první poločas, ve kterém jsme byli opravdu špatní. Po důrazné domluvě o přestávce byla druhá polovina zápasu dobrá,“ přiznal kouč karvinské rezervy Marek Bielan.

„Po inkasovaném gólu jsme pořád věřili, že jeden gól dáme a nakonec jsme mohli i vyhrát. Ale hosty podržel při standardních situacích v nastaveném čase gólman. V závěru jsme na hřiště poslali tři talentované zahraniční kluky z devatenáctky, Vinicius uplatnil své přednosti a zachránil nám aspoň bod,“ ocenil domácí Marek Bielan přesnou trefu mladého Brazilce.

Černý den Orlové: doma padla s Vratimovem, v zápase přišla o brankáře a kapitána

Divize F - 6. kolo:

MFK Karviná B - MFK Havířov 1:1 (1:0)

Branky: 90. Vinicius - 73. z pen. Wojnar. Rozhodčí: Krupa - Potiorek, Mankovecký. ŽK: Kokovas, Motyčka, Brzóska - Wojnar, Heller. Diváci: 100.

Karviná B: Łubik - Marych (74. Vinicius), Jurčák, Teplan, Věčorek (74. Ezeh) - Buzek (46. Jurga), Motyčka - Brzóska, Marciňa (46. Kokovas), Goj (74. Pedro) - Clement. Trenér: Marek Bielan.

Havířov: Majerczyk - Podešva, Kisza, Michalčák, Streit - Ciku, Kaniok (57. Kisiala) - Heller, Wojnar, Michalek - Piękoś (87. Velčovský - 93. Hamrozi). Trenér: Miroslav Matušovič.