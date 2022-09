„Byl to náš nejslabší výkon sezony. V podstatě jsme nesplnili nic z toho, co jsme si před utkáním řekli. Byli jsme pomalí a jako bychom si přijeli si do Nového Jičína jenom zahrát,“ konstatoval pro web klubu bohumínský trenér Martin Špička poté, co Denis Nieslanik druhou přesnou trefou ve 49. minutě zajistil domácím tři body.

„Byli jsme navíc i hrozně nepřesní. Je to pro mě obrovské zklamání, máme hned v domácím zápase s Frenštátem co napravovat,“ dodal trenér Martin Špička.

Horní Suchá vyzrála na zkušené Albrechtice, derby rozhodl dvěma góly Kulich

Divize F - 6. kolo:

FK Nový Jičín - FK Bohumín 2:1 (1:0)

Branky: 36. a 49. Nieslanik - 48. Bloksch. Rozhodčí: Páral - Smýkal, Trigas. ŽK: Staněk, Mrkvička, Jež - Václavíček, Jan Kodeš, Košťál. Diváci: 80.

Bospor Bohumín: Chvěja – Kubík (57. Ferenc), Václavíček, Jan Kodeš (78. Košťál), Sporysz – Stošek, Palej, Klejnot, Malysz (46. Halaška) – Hanus – Bloksch. Trenér: Martin Špička.