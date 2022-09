„Dnes jsme jednoznačně ztratili dva body hlavně proto, že naše produktivita v prvním poločase byla katastrofální a náš výkon ve druhém poločase slabý. Už je to druhý zápas v řadě, kdy jsme přišli o plný počet bodů v nastaveném čase a o to víc mě to štve,” připomenul havířovský trenér Miroslav Matušovič minulé kolo, kdy jeho tým dostal v Karviné gól v 90. minutě a duel skončil remízou 1:1.