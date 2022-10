Karvinští mladíci bránu Nového Jičína nedobyli, ten jim ukončil vítěznou sérii

Jeho tým je se 13 body za dvě vítězství a sedm remíz v tabulce čtrnáctičlenné divize F devátý. „Hra směrem dopředu byla ve výstavbě a předfinální fáze v naprostém pořádku, protože byla variabilní, vytvářeli jsme si šance po krásných kombinacích z různých prostorů, ale finální fáze v podobě koncovky byla opět žalostná. I směrem dozadu to nebylo od kluků špatné, byli poctiví, dobře vykrývali nebezpečné prostory,“ vrátil se k nedělnímu duelu.

Dolní Datyně dva góly prospaly, pak nedaly penaltu. Kouč přesto výkon pochválil

V posledním kole podzimu hraje Havířov doma, kde už v pátek 28. října nastoupí od 14.30 hodin proti osmému Krnovu.

„Dostáváme vyrovnávací góly hlavně ze standardních situací, které bychom dostávat neměli, navíc ve většině případů jsou laciné. O to víc nás to všechny žere, protože nás to zbytečně stojí body. Věřím, že pokud příště předvedeme takový výkon jako v posledních utkáních a budeme konečně produktivnější, zabodujeme naplno,“ rád by trenér Miroslav Matušovič zakončil první polovinu soutěže vítězně.

Střelecké hody v Horní Suché: Čeladnou poslali domů s osmičkou. Podívejte se

Divize F - 12. kolo:

FK Bílovec - MFK Havířov 2:2 (1:2)

Branky: 37. Limanovský, 64. Dresler - 16. Piękoś, 45. Heller. Rozhodčí: Jurajda - Potiorek, Broskevič. ŽK: Krayzel, Šlesár, Socha - Mensah, Streit. Diváci: 123.

Havířov: Majerczyk - Podešva, Kisza, Skoupý, Streit - Mensah, Heller - Hamrozi (79. Míra), Piękoś, Michalek - Wojnar (73. Kisiala). Trenér: Miroslav Matušovič.