„Všichni jsme moc rádi, že proti tak zkušenému mužstvu a dlouhodobému účastníkovi soutěže, jsme utkání zvládli i na tom těžkém terénu, který byl dost nepříjemný,“ radoval se trenér Polanky René Vojtěšek z jasné výhry.

„Na první zápas doma jsme se připravovali, ale nezvládli jsme ho, a z toho jsem zklamaný. Soupeř byl lepší ve všech řadách i jednotlivcích,“ smutnil kouč Dětmarovic Josef Jadrný po prohraném duelu.

„Hráli jsme takticky, zodpovědně a podali disciplinovaný výkon. Kluci to odjezdili a odmakali,“ prozradil René Vojtěšek recept na úspěch. „Po devíti měsících pauzy jsme se všichni těšili a byli lehce v očekávání. Je to něco úplně jiného, než přátelák,“ usmíval se kouč hostů.

„Super, že to máme, ale je to teprve začátek, zápasů a práce je před námi ještě spousta,“ upozornil René Vojtěšek, že čtvrtá nejvyšší soutěž teprve odstartovala. S tím souhlasí i Josef Jadrný. „Naštvaný jsem hlavně z toho, co jsme předvedli, ale je to první kolo a nebudeme z toho dělat žádné závěry. Jedeme dál,“ dodal domácí kouč.

Překvapila ho však nízká účast 150 diváků. „Nevím, co se stalo, ale když jsme hráli přátelák s Vratimovem, přišlo jich třikrát víc. Možná sledovali v televizi Karvinou na Spartě, nebo se šli podívat na první zápas Orlové s Petřvaldem v krajském přeboru,“ poznamenal trenér Dětmarovic.

Divize F - 2. kolo:

SK Dětmarovice – FK SK Polanka nad Odrou 0:2 (0:1).

Branky: 37. Tížek, 61. Fischer. Rozhodčí: Broskevič - Matějek, Šimeček. ŽK: Jež - Twardzik, Řehulka. Diváci: 150.