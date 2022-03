„Byly to dneska nervy,“ přiznal hrající trenér Havířova Miroslav Matušovič s tím, že za výkon v prvním poločase si tým tři body zasloužil. „Měli jsme tam tři až čtyři situace, které se daly vyřešit líp a mohly skončit gólem,“ vrátil se k průběhu utkání s tím, že zisk tří bodů doprovázela i smůla.

„V rozcvičce se zranil Pavel Malchárek a nemohl pokračovat. A aby toho nebylo málo, tak v 55. minutě odstoupil i Kuba Heller, který vyšel ze souboje s rozpáraným rtem. Nedalo se s tím dál hrát, musel jet do nemocnice na šití,“ vysvětlil kouč nečekané ztráty.

OBRAZEM: Prokletí zlomeno. Rezerva Karviné porazila urostlé chlapy z Frýdlantu

„O to víc si cením výhry, za první poločas si ji zasloužíme. Ale je pravda, že ten druhý už z naší strany nebyl tak dobrý. Zbytečně jsme se nechali dostat pod tlak tím, že jsme dělali chyby v nebezpečných prostorech a dávali tak šance soupeři na standardní situace, ze kterých oni hrozili. Nakonec ale přišla sladká tečka v podobě krásného gólu Alexe Kiszi v 93. minutě, takže o to víc to těší,“ radoval se trenér Matušovič z vítězství.

Zároveň upozornil, že v sestavě bylo proti podzimu sedm nových hráčů. „Potřebuje to čas, aby se kluci sehráli. Důležité je, že tři body jsme zvládli a jedeme pokorně dál,“ dodal.

V dalším kole hraje Havířov na domácím hřišti v Prostědní Suché, kde v neděli od 10.15 hodin nastoupí proti silnému Bílovci.

Trenér Matušovič je spokojený. Havířov jde do jara s pokorou a sedmi posilami

Divize F - 15. kolo:

Beskyd Frenštát pod Radhoštěm - MFK Havířov 0:1 (0:0)

Branka: 90.+3 Kisza. Rozhodčí: Jurajda - Dudek, Krupa. ŽK: Bzirský, Bolcek, Bányácski - Michalčák, Kocemba, Skoupý, Ciku. Diváci: 377.

Havířov: Majerczyk – Podešva, Michalčák, Skoupý – Michalek, Kocemba, Ciku (90. Bajzath), Mensah, Míra – Wojnar, Heller (55. Kisza 90. Sroka). Trenér: Miroslav Matušovič.