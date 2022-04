„Trošku jsme zaspali začátek utkání, kdy jsme byli pod tlakem. V 6. a 13. minutě jsme přežili dvě gólové šance domácích, bohužel pak jsme inkasovali po nešťastné shodě, kdy to spadlo do brány, a za chvíli dostali i druhý běžný gól,“ popsal úvod prvního poločasu dětmarovický trenér Vít Raszyk. „Pak jsme konečně začali hrát, i když soupeř možná trošku polevil, takže se to vyrovnalo. Měli jsme i nějaké šance a nakonec dali i gól,“ řekl kouč hostů poté, co se ve 32. minutě prosadil Jan Motyčka.

Dotáhnout duel k remíze se však Dětmarovicím už nepodařilo, ale ani potřetí neinkasovaly. „Soupeř měl šest sedm tutovek, v závěru jsme měli nějaké závary i my a domácí se trošku báli výsledek. Pro nás to může být povzbuzení do dalších kol, kluci to odmakali a odbojovali. Od toho se můžeme odpíchnout dál,“ konstatoval Vít Raszyk.

Do utkání poslal v 59. minutě i novou posilu, kterou je Ignatius Chukwukelu. „Je to krajní záložník z Nigérie, který hrál druhou ligu na Ukrajině,“ představíl trenér novou tvář v týmu s tím, že druhá posila by měla brzy následovat.

Další zápas čeká Dětmarovice už ve středu od 16.30 hodin, kdy v dohrávce 16. kola nastoupí doma proti rezervě ligové Karviné.

Divize F - 17. kolo:

MFK Vítkovice - Dětmarovice 2:1 (2:1)

Branky: 14. Pyclík, 20. Richtár - 32. Motyčka. Rozhodčí: Lukašík - Krupa, Mankovecký. ŽK: Motyčka - Koňařík, Řapek, Chukwukelu, Holec, Ptáček. Diváci: 100.

Dětmarovice: Rozsypal - Koňařík, Holec, Ptáček, Motyčka, Skoupý, Vančo, Edr, Stawicki (59. Chukwukelu), Stanojkovič, Řapek. Trenér: Vít Raszyk.