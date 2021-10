„Větší tragédie pro nás je výsledek áčka s Boleslaví,“ konstatoval trenér karvinského B-týmu Marek Bielan, který kvůli tomu postrádal osvědčené kanonýry Matěje Juráska a Vlasije Sinyavskiyho. Se sestavou tentokrát problém neměl, chyběla jen společná příprava. „Šesti hráčům skončila ve čtvrtek karanténa, v pátek měli poslední PCR test, v sobotu jeden trénink a dnes museli nastoupit. I když jsme prohráli, musím je ale pochválit,“ řekl Bielan s tím, že lavičku doplnili dorostenci, kteří se v noci vrátili ze zápasu v Příbrami.

Karvinští mohli otevřít skóre utkání jako první. „Herně jsme byli dost dobří, měli jsme tři čtyři pološance a asi ve 32. minutě jsme dali gól, ale rozhodčí nám ho neuznal. Kluci s ním od té doby začali zbytečně diskutovat a dostali se z koncentrace,“ vrátil se Marek Bielan k průběhu utkání. „Pak jsme udělali blbý roh, kdy hráč má balon pod kontrolou a místo, aby to dal nahoru, přihrál to malou domů. Náš gólman to ještě stačil odkopnout na roh a oni nám z něho dali gól,“ konstatoval karvinský kouč.

„O přestávce jsme si něco řekli a zlepšili se. Ale Frenštát cítil, že může uhrát dobrý výsledek, gól mu vlil krev do žil a bojoval. V 85. mininutě, kdy soupeř hrál rukou, jsme měli mít jasnou penaltu, ale rozhodčí to neviděl a nepískl ji. A pak jsme ještě dali tyčku. Po šestnáctku jsme silní a kombinujeme, ale tam nám bohužel chybí útočník, který by dal gól,“ konstatoval trenér karvinské rezervy.

Divize F - 10. kolo:

Frenštát p. R. - MFK Karviná B 1:0 (1:0)

Branka: 36. Farský. Rozhodčí: Pospíšil - Laštuvka, Zavřel. ŽK: Klimpar - Buzek, Kuča. Diváci: 342.