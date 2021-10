„I když se momentálně nenacházíme v komfortní situaci týkající se kádru a využití hráčů k zápasu z různých důvodů, přesto jsme tohle utkání chtěli doma zvládnout a bodovat naplno. Všechny nás mrzí, že se to nepodařilo,“ uvedl na facebooku klubu kouč MFK Havířov Miroslav Matušovič.

Úvodní gól střetnutí dali ve 12. minutě hosté. Po hezké kombinační akci zakončoval střelou na zadní tyč do opuštěné branky Šindler. „V prvním poločase jsme nehráli špatně. Mrzí mě, že jsme nešli do většího vedení. Šance jsme k tomu měli,“ řekl trenér Bruntálu Martin Kotala. „Trápíme se s koncovkou, je to naše velká bolest,“ posteskl si.

„Prohrávali jsme po zcela zbytečné chybě, a o to víc si cením, že to kluci nezabalili v téhle nelehké situaci a bojovali o vítězství až do poslední minuty,“ konstatoval Matušovič. Ve druhém poločase vstřelili Bruntálští druhý gól, ten ale nebyl Ondřeji Kušnírovi uznán. „Za mě měla branka platit. Rozhodčí ale viděl faul našeho hráče na gólmana. Nezbývalo nám nic jiného, než rozhodnutí hlavní arbitra respektovat,“ pokračoval trenér Slavoje Olympie.

Ondřej Kušnír ze Slavoje Olympie Bruntál.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

V 72. minutě se prosadil havířovský Kisza, který stav srovnal na 1:1. „Podle mě jsme v utkání měli více příležitostí než soupeř a také šancí vstřelit vítězný gol, ale bohužel pro nás to tam nespadlo ani v 90. minutě, kdy buď trefíme tyč nebo těsně předtím udělá brankář hostů na čáře zázračný zákrok,“ poznamenal Matušovič. „Bod bereme, a to i proto, že jsme dohrávali v deseti,“ připomenul bruntálský trenér Kotala červenou kartu Vojtíka v 87. minutě.

„Kluci tam nechali všechno a z tohoto pohledu jim nemám co vytknout. Možná nám schází i trošičku štěstí, které jsme v dřívejších sezonách měli. Budeme se dál poctivě připravovat a ono se to otočí,“ přál by si havířovský Matušovič připsat do tabulky druhé vítězství v sezoně.

Divize F - 11. kolo:

MFK Havířov - SO Bruntál 1:1 (0:1)

Branky: 72. Kisza - 12. Šindler. Rozhodčí: Mach - Sivera, Bebenek. ŽK: Matušovič, Bajzath - Vojtík, Blažek, Ostrák, Studený, Galus. ČK: 87. Vojtík (Bruntál). Diváci: 140.

Havířov: Kubala - Kisza, Malcharek (53. Nanar - 65. Bajzath), Matušovič, Velčovský - Skoupý, Zupko, Wojnar - Podešva, Zbavitel, Heller. Trenér: Matušovič.

Bruntál: Studený – Galus, Kušnír, Vojtík, Němec – Šindler, Blažek, Ostrák, Sekanina (62. Orság) – Urban (80. Chudý), Slavík. Trenér: Kotala.