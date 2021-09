„Nechce to přijít. Vedli jsme, ale ve 45. minutě jsme během pětatřiceti vteřin dostali dva góly. To byl největší průšvih, který rozhodl,“ nevěřícně kroutil hlavou trenér Dětmarovic Josef Jadrný rychlou změnou stavu z 1:0 na 1:2.

„Když jsme pak ve druhém poločase vyrovnali na 2:2 a měli i převahu, přišla standardka a zase jsme dostali gól,“ připomenul Jadrný největší bolest Dětmarovic, s níž se potýkají od začátku sezony.

„Nevím, čím to je. Když máme standardku my, tak téměř nemáme nic, a když je trestný kop nebo roh z druhé strany proti nám, tak je to průšvih nebo půl gólu. Dnes jsme měli pět tutových šancí a dali dva góly, soupeř si vytvořil dvě standardky a dal dva góly,“ smutně konstatoval Jadrný.

Divize F - 8. kolo:

Havířov - Dětmarovice 3:2 (2:1)

Branky: 45. a 77. Wojnar, 46. Streit - 30. Ciku, 69. Mensah. Rozhodčí: Hovorka - Julínek, Pospíšil. ŽK: Bagar, Wojnar, Kroužek - Mensah, Hamrozi. ČK: 87. Leibl (D.). Diváci: 190.