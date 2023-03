„Pokud jde o výsledky, nebylo to špatné. Měli jsme pozvolný začátek a postupně přibývali kvalitní soupeři. I rozložení zátěže na hřáče bylo rovnoměrné,“ spokojeně hodnotil zimu Miroslav Matušovič, zkušený trenér havířovských Indiánů.

„Celkově proběhla příprava v pořádku, bez vážnějších zranění. Nějaká drobná i nemoci byly, ale věřím, že do prvního zápasu se dáme do pořádku,“ připomenul ostrý start druhé části sezony.

Havířov, který je v tabulce divize F jedenáctý, ji sice v neděli 19. března zahájí doma, ale jeho soupeřem bude vedoucí SFC Opava B. „Za ostrý start jsem rád, hned budeme vědět, jak na tom jsme. Těšíme se moc, volno bylo strašně dlouhé, půl roku jsme fotbal pořádně nehráli,“ konstatoval kouč MFK Havířov.

Hráčský kádr během pauzy opustili dva hráči. Ghanský záložník Derrick Ediyaa Mensah s ligovými zkušenostmi z Baníku Ostrava nebo Karviné zamířil do Uzbekistánu a Martin Noga do divizního Bohumína. „O naše hráče je neustále zájem a je úspěch, že jsme kádr udrželi pohromadě,“ potěšilo Miroslava Matušoviče.

I příchody byly dva. Zimní přípravu s týmem absolvovali polští záložníci Wiktor Andrzej Pierlak a Daniel Jacek Kocemba, který v minulosti dres Indiánů už oblékal. „Řekl bych, že kádr zkvalitnili, ale až samotná sezona ukáže, jak na tom jsme,“ upozornil kouč.

„Na podzim byla spousta zranění i nedisciplinovanosti v podobě karet a stopových zápasů. Trochu se to projevilo na tom, jak jsme skončili. Pokud se z toho dokážeme v jarní části poučit a nepřijdou žádná zranění, tak není třeba sahat do našeho kádru,“ dodal Miroslav Matušovič.

A jaký má Havířov cíl pro jaro? „Jednoznačný. Chtít se co nejrychleji vyšplhat nahoru, být v klidu a nemotat se dole,“ prozradil trenér. „Některé zápasy na podzim jsme si zpackali sami, zvlášť ty poslední, kdy jsme uhráli pět remíz v řadě. Tam se to mohlo přetavit do nějakého vítězství. Tohle teď bude náš úkol,“ doplnil.

Přípravné zápasy v zimě:

MFK Havířov - SK Brušperk 8:0 (2:0). Branky: Heller 4, Ciku 2, Mensah, Kisiala.

MFK Havířov – SK Stonava 4:0 (2:0). Branky: Pierlak 2, Míra, Ciku.

TS Podbeskidzie Bielsko-Biala B - MFK Havířov 2:2 (2:1). Branky Havířova: Ciku, Kisiala.

MFK Havířov - CKS Piast Polský Těšín 7:0 (3:0). Branky: Míra 3, Wojnar, Pierlak, Hutyra, Kisiala.

MFK Havířov - MFK Frýdek-Místek 1:4 (0:0). Branky: Michalek - Martiník 2, D. Němec, Janjuš.

MFK Havířov - Tatran Všechovice 9:0 (4:0). Branky: Piękoś 3, Wojnar, Míra a Pierlak po 2.

SK Hranice - MFK Havířov 1:1 (0:0). Branky: Koláček - Kisza.

MFK Havířov – K.S. Polonia Łaziska Górne 1:0 (1:0). Branka: Kisiala.

Generálka: TJ Řepiště - MFK Havířov 2:2 (1:2). Branky Havířova: Pierlak, Heller. Havířov: Majerczyk - Podešva, Skoupý, Michalčák (46. Kisza) - Michalek (60. Velčovský), Kocemba, Heller, Wojnar (60. Kaniok), Pierlak - Piękoś, Kisiala. Trenér: Miroslav Matušovič.