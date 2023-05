/FOTOGALERIE/ Hráli s posledním celkem divizní tabulky, přesto v Bruntále fotbalisté Havířova prohrávali 0:2. Do přestávky snížili na rozdíl jednoho gólu a po ní nedělní duel 20. kola otočili. Utkání plné emocí, v němž celkem padlo čtrnáct žlutých (6:8) a jedna červená karta, Indiáni nakonec vyhráli 4:2. Výsledek ubránili i po vyloučení Hamroziho v 88. minutě za nesportovní chování.

Zápas 20. kola divize F SO Bruntál - MFK Havířov 2:4. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

„Stejně jako v zápase s Karvinou jsme do něho nevstoupili vůbec dobře. A vlastně nejen začátek, ale celý první poločas byl z naši strany doslova katastrofální. Bylo to bez pohybu, bez nápadů, bez soubojů, prostě nic,” neskrýval zklamání havířovský trenér Miroslav Matušovič s průběhem úvodní pětačtyřicetiminutovky.

„I když jsme hráli špatně a prohrávali dokonce o dvě branky, přesto jsem věřil, že zápas otočíme. Jen už jsme potřebovali poločasovou přestávku,” prohlásil kouč.

Indiáni opouštěli hřiště za nepříznivého stavu 1:2, o snížení se ve 31. minutě postaral Piękoš. „V šatně byla doslova bouřka. Hráčům jsem upřímně od plic řekl, co si o tom myslím, jak na hřišti vypadáme a jestli se jim to líbí. Upozornil jsem je na to, co dělají špatně a co musí změnit, pokud to chtějí zvládnout s tím, že mi je úplně jedno jak to udělají, kdy to udělají, ale že ten zápas prostě otočí,” vylíčil Miroslav Matušovič průběh přestávky.

Jeho slova zabrala, v 59. minutě srovnal Podešva na 2:2, pak se podruhé v duelu trefil Piękoš a na konečný stav 4:2 upravil čtyři minuty před koncem Wojnar. „Druhý poločas? Bavil jsem se. Byl jsem hrdý na to, že vedu takový tým a máme tolik skvělých fanoušků, kteří nás jeli podpořit ve velkém počtu,” usmál se kouč.

„Celý druhý poločas už byl jednoznačně v naší režii a rozdíl ve výsledku nakonec mohl být i větší. Ale nejdůležitější je, že když prohrávate ve venkovním prostředí o dva góly a dokážete to takhle jednoznačně otočit, tak to ukazuje na kvalitu a hlavně na správný charakter týmu,” spokojeně konstatoval Miroslav Matušovič po páté jarní a v sezoně celkově sedmé výhře.

Divize F – 20. kolo:

MFK Bruntál - MFK Havířov 2:4 (2:1)

Branky: 13. z pen. Kušnír, 19. Schwarz - 31. a 73. Piękoš, 59. Podešva, 86. Wojnar. Rozhodčí: Petrásek - Prokůpek, Ehrenberger. ŽK: Vojtík, Kušnír, Hanel, Blažek, Goněc, Modelský – Kaniok, Kisza, Kocemba, Michalek, Matušovič (trenér), Heller, Hamrozi, Majerczyk. ČK: 88. Hamrozi (Havířov). Diváci: 290.

Havířov: Majerczyk - Podešva, Skoupý, Kisza - Heller (90. Velčovský), Wojnar, Kaniok (46. Hamrozi), Kocemba, Michalek (63. Streit, 88. Michalčák) - Piękoś, Ciku (90. Kisiala). Trenér: Miroslav Matušovič.