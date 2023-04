„Úplně jsme neodehráli utkání tak, jak bychom si všichni představovali a jak umíme. Ještě včera nebylo vůbec jasné, v jakém složení nastoupíme, a na našem výkonu to bylo znát,“ vysvětlil změny v sestavě Miroslav Matušovič, trenér Havířova. „O to víc si vítězství cením, protože někteří hráči hráli se sebezapřením na hranici svého zdravotního stavu,“ prozradil kouč.

Na jaře bez porážky. Karviná zachránila remízu s rezervou Sparty v nastavení

Havířov po střele kanonýra Piekose od 16. minuty vedl. „Soupeř nás v závěru přehrával a jen díky našemu brankaři a také trošce štěstí jsme to dohráli do vítězného konce,“ oddechl si trenér Indiánů.

„Byly zápasy, kdy měli naopak spoustu smůly naši kluci, doslova to byla až bezmoc. Věřil jsem, že se to otočí a vrátí se jim to. Přesně to se stalo dnes a oni si to jednoznačně zaslouží za svoji poctivou práci,“ konstatoval Miroslav Matušovič.

Český Těšín přišel během dvou minut o vedení 2:0 a s Petřvaldem jen remizoval

Jedinou porážku utrpěli Indiáni na jaře s Bohumínem (0:1). Po 18. kole divize F je v tabulce od sedmého Valašského Meziříčí dělí jediný bod. „Děkuji hráčům za jejich obětavost a také všem fanouškům, kteří nás přišli podpořit. Hrálo se ve výborné atmosféře. Doufám, že přijdou ještě ve větším počtu i na nedělní derby s Karvinou, která určitě přijede i s několika hráči z A-týmu,” těší se Miroslav Matušovič na souboj s druhým týmem tabulky.

Orlová měla spoustu tutovek, ale gól dala jen jeden a potřetí za sebou prohrála

Divize F - 18. kolo:

MFK Havířov - Unie Hlubina 1:0 (1:0)

Branka: 16. Piekos. Rozhodčí: Vychodil - Prokůpek, Trigas. ŽK: Ciku, Wojnar, Streit, Majerczyk - Kalay, Dawid, Krčmařík. Diváci: 360.

Havířov: Majerczyk - Podešva, Skoupý, Kisza - Heller, Wojnar, Ciku (79. Kisiala), Kocemba, Pierlak (69. Michalek) - Piękoś, Míra (58. Streit). Trenér: Miroslav Matušovič.