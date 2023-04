/FOTOGALERIE/ Na jedné straně smutek, na druhé obrovská radost. Fotbalisté Havířova po dvou výhrách poprvé na jaře neuspěli, navíc doma v okresním derby 16. kola divize F s Bohumínem 0:1. Autorem jediné branky utkání byl ve 22. minutě Milan Halaška, který zařídil první body ve druhé části soutěže pro svůj tým.

Zápas 16. kola fotbalové divize F MFK Havířov - Bospor Bohumín 0:1. | Foto: MFK Havířov/Viktorie Mrázová

„Dnes to byl takový ten zápas o jednom gólu. Bohužel jsme to byli právě my, kteří jsme si nepohlídali jednu standardní situaci a ta rozhodla. O to víc to mrzí, protože právě na soupeřovy standardní situace jsem hráče upozorňoval,“ neskrýval zklamání trenér Havířova Miroslav Matušovič z první jarní porážky.

V předcházejících jarních kolech Indiáni porazili doma lídra z Opavy 2:0 a před týdnem vyhráli ve Frenštátu 4:2. Bohumín naopak v obou zápasech padl - v Polance 0:3 a doma s Hlubinou 1:4.

„Zbytečně jsme promrhali první poločas, kde jsme hráli moc pomalu a komplikovaně na hodně doteků. Byla tam spousta zbytečných ztrát, málo pohybu, hodně nakopávaných míčů a to je právě to, co hrát nechceme,“ viděl kouč Indiánů důvod neúspěchu.

Hráče na to o přestávce upozornil. „Kluci to změnili. Byli jsme lepší než soupeř, ale nedokázali jsme to dotáhnout do gólu. Každopádně za druhý poločas nemám klukům co vytknout. Dřeli, makali, jezdili po zadku a chtěli zápas otočit, ale dnes nám to tam prostě nespadlo,“ konstatoval domácí trenér.

Havířov navíc v derby přišel o Tomáše Wojnara, který ve třetí minutě nastavení viděl červenou kartu za podražení soupeře v souboji o míč.

„Myslím, že jsme si nezasloužili prohrát, ale i takový je někdy fotbal a musíte to přijmout. Věřím, že nás tahle porážka nijak nepoznamená, protože znám charakter i kvalitu našeho týmu. Poučíme se z ní a půjdeme dál.” dodal Miroslav Matušovič.

Divize F - 16. kolo:

MFK Havířov - FK Bospor Bohumín 0:1 (0:1)

Branka: 22. Halaška. Rozhodčí: Brázdil - Čampišová, Krupa. ŽK: Majerczyk, Ciku, Heller, Wojnar - Václavíček, Neumann, Klejnot, Kubík, Bloksch. ČK: 90+1. Wojnar (Havířov). Diváci: 240.

Havířov: Majerczyk - Kisza, Skoupý (90. Michalek), Michalčák - Heller, Podešva, Wojnar, Kocemba (62. Míra), Pierlak - Piękoś (77. Hamrozi), Ciku. Trenér: Miroslav Matušovič.

Bohumín: Jakub Kodeš – Sporysz, Václavíček, Jan Kodeš – Klejnot (81. Hanus), Neumann, Palej, Strojek, Halaška (65. Stošek) – Bloksch (90. Príbela), Hutyra (81. Kubík). Trenér: Martin Špička.